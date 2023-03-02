Бабушка и внук горели заживо: суд поставит точку в деле о страшном пожаре, где погибла женщина и пострадал ребенок-инвалид

41-летняя женщина, по версии следствия, поставила свечу рядом со шторой и уехала веселиться Фото: Прокуратура Хабаровского края

Дело о жутком пожаре в поселке Шумный дошло до суда. Напомним, что ЧП унесло жизнь одного человека и едва не погубило ребенка. Виновницей трагедии, по версии правоохранительных органов, оказалась 41-летняя Ирина (имя изменено - прим. ред.), которая поставила свечу рядом со шторой и уехала веселиться.

СОСЕДИ ПРИШЛИ НА ПОМОЩЬ

Ирина жила в частном доме на улице Арсеньева вместе с 68-летней мамой и 13-летним сыном-инвалидом. 19 июня 2022 года женщина выпивала с друзьями на веранде. Чтобы не слетались комары, она везде выключила свет и поставила на подоконник свечу.

Ночью Ирина с друзьями собралась и ушла продолжать застолье дальше. Про свечу она забыла, что и стало фатальной ошибкой. От огонька вспыхнули шторы, и огонь стремительно охватил деревянный дом. Бабушка в этот момент спала, ребенок смотрел телевизор в другой комнате.

Все хозяйство выгорело дотла, так как о пожаре сообщили поздно Фото: Прокуратура Хабаровского края

Спастись самостоятельно пожилая женщина с ребенком уже не могли - пламя отрезало путь на улицу. Пожар около часу ночи заметили соседи, сообщили в МЧС и кинулись спасать людей. Бабушку и внука вывели за несколько секунд до обрушения крыши, передали прибывшим врачам скорой помощи. Женщину спасти не удалось, ребенка с ожогами 20 процентов тела госпитализировали.

ОСТАЛОСЬ ПЕПЕЛИЩЕ

Все хозяйство выгорело дотла, так как о пожаре сообщили поздно. Ребенок в силу своего заболевания не мог ни позвонить на 112 сам, ни разбудить бабушку. Пламя полностью потушили к 02:00, площадь возгорания составила 40 «квадратов». Огонь уничтожил хозпостройки, квартиру, в которой жила пострадавшая семья, и повредил второе жилое помещение.

Ирина вернулась примерно в 01:30, когда догорало последнее имущество, а врачи пытались откачать ее родственников. Женщина направилась в больницу вместе с сыном. Уголовное дело было заведено по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

- Следователем по уголовному делу проведен комплекс мероприятий, направленных на сбор доказательственной базы. В том числе допрошены свидетели, получены результаты судебных экспертиз, проведены другие следственные и процессуальные действия, позволившие предъявить женщине обвинение в совершении инкриминируемых преступлений, - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

РОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА

По полученным данным, семья не состояла на учетах, органы опеки просто не успели этого сделать. Дело в том, что Ирина жила в другом регионе и совсем недавно вернулась в Шумный.

- Вину женщина полностью признала. Уголовное дело направлено в Вяземский районный суд для рассмотрения по существу, - прокомментировал «КП» - Хабаровск» Константин Мудрук, прокурор Вяземского района.

Сейчас мальчик с мамой живут у отца ребенка в городе Вяземский. Ирину не лишили и не ограничили в родительских правах, так как на то не нашлось оснований, указанных в статье №69 Семейного кодекса.

В ней указано, что лишить родительских прав могут за: уклонение от исполнения родительских обязательств; отказ забрать ребенка из больницы или образовательной организации; злоупотребление родительскими правами; жестокое обращение с детьми. Также в перечне значатся хронический алкоголизм или наркомания и совершение умышленного преступления в отношении семьи.

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