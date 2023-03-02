Тиграм нечего есть: как в Хабаровском крае будут решать проблему с дикими животными

Амурские тигры фактически остались без кормовой базы. Фото: t.me/Degtyarev_Info Фото: Социальные сети

В Хабаровском крае введут серьезный запрет, касающийся охоты на диких животных. Это связано с тем, что амурские тигры фактически остались без кормовой базы. Голод вынудил редких хищников идти к людям и убивать домашних животных.

СОБАЧИЙ ГЕНОЦИД

Амурские тигры одолели села и города этой зимой. Из разных уголков края приходят сообщения о встречах с хищниками, обнаружении их следов и еще страшнее - убийствах собак. Жертвами тигров стали десятки псов по всему региону. Краснокнижные звери срывают собак с цепей во дворах, убивают в вольерах и ловят на улицах.

Если в начале зимы подобные тигриные выходки казались чем-то из ряда вон выходящим, то сейчас набеги хищников стали уже системой. Редкие коты носятся по населенным пунктам и даже нападают на людей. Первой предполагаемой жертвой тигра этой зимой стал сахалинский охотник, который приехал в Советско-Гаванский район. Возле зимовья были найдены останки мужчины, разорванная одежда и заряженное ружье. Версия о нападении хищника сейчас отрабатывается.

Подтвержденный случай нападения тигра на человека произошел в Нанайском районе. Зверь едва не загрыз 19-летнего Сергея прямо в домике. Истощенный хищник запрыгнул в зимовье через окно, разбив головой стекло. Тигра застрелил товарищ Сергея и тем самым спас ему жизнь. Пострадавшему ампутировали руку, сейчас он идет на поправку.

ОТЛОВ

Власти региона получили разрешение на отлов конфликтных тигров. Из дикой природы изъяты трое истощенных хищников: уничтожитель псов из Вяземского, самка-собакоедка из Нанайского района и самец, который таскал домашних животных в том же районе. Последний был травмирован - попал в браконьерскую петлю, вырвался, но повредил заднюю лапу. Именно эта рана и помешала зверю охотиться на дичь. Несмотря на усилия специалистов, тигр умер.

Самку-собакоедку удалось поймать благодаря ее же ошибке. Хищница забралась в собачий вольер на пасеке и случайно закрыла за собой дверь, которая открывается только внутрь. Тигрица психовала, разнесла будки и улеглась спать. Пасечник все это время не выходил из дома. Прибывшие охотоведы обездвижили хищницу и отправили на реабилитацию в центр «Утес». Там же находится и тигр-собакоед из Вяземского, у которого не оказалось фаланги пальца.

Все отловленные тигры были истощены. В реабилитационном центре они пробудут как минимум несколько месяцев. Их откормят и примут решение, что с ними делать дальше. Хищников либо выпустят вдалеке от населенных пунктов, либо навсегда оставят в неволе.

ГОЛОД

Тигриное нашествие в Хабаровском крае - результат резкого сокращения их кормовой базы. Основой питания для полосатых хищников именно в этом регионе является дикий кабан. Да, краснокнижные звери успешно охотятся на косуль и изюбрей, но это гораздо сложнее и не всегда проходит успешно. К тому же кабанье мясо жизненно необходимо для роста тигрят.

Численность кабана в крае катастрофически снизилась за два года. Цифры пугают: с 2020-го по 2022-й популяция сократилась на немыслимые 75 процентов. Если ранее, по данным региональных властей, насчитывалось примерно 15 650 особей, то сейчас их осталось всего 3834. Фактически выкосила популяцию африканская чума свиней, которая бушевала в крае в те годы.

Параллельно численность амурских тигров в регионе растет - в 2015 году насчитывалось около 105 особей, в 2022-м - 140-150. Меры для сохранения этого уникального зверя в дикой природе работают, но теперь им нечего есть. Отсюда и смерти тигрят, и собачий геноцид, и нападения на людей. Чтобы покончить с этим, власти начали действовать.

ЗАПРЕТЫ

- Мною подписано распоряжение о запрете в Хабаровском крае всех видов охоты на кабана за исключением научных целей. Главная цель запрета - восстановление популяции животного, которое является важным биологическим объектом в экосистеме и источником питания для краснокнижных хищников, в первую очередь амурского тигра. Инициатива прошла согласование в федеральном министерстве природных ресурсов и экологии, - сообщил Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Запрет на кабанью охоту начнет действовать с июня 2023 года. Срок - три года. Ранее краевые власти просили ограничить вырубку ряда деревьев, в том числе дуба, так как они являются источником пищи для кабанов. И это еще одна проблема, из-за которой численность диких свиней катастрофически уменьшилась: их кормовая база также уменьшается. Однако пока о судьбе этой инициативы ничего не известно.

Вывод напрашивается один: пока тигриная кормовая база не восстановится, хищники, вероятно, так и будут забредать в населенные пункты. Местным жителям рекомендовано запирать своих собак и других домашних животных в домах, сараях или вольерах, особенно ночью. Людям же не стоит выходить в темное время суток на улицу, а передвигаться лучше группами.

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