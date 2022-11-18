С одной стороны днем местами потеплеет до плюсовых значений, с другой - обрушится снежный циклон Фото: Борис КОКУРИН

Погода в Хабаровском крае в предстоящие выходные будет неоднозначной. С одной стороны, днем местами потеплеет до плюсовых значений, с другой - обрушится снежный циклон. Подробный прогноз в Хабаровском крае - в нашем материале.

ТОЧНЫЙ ПРОГНОЗ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 19-20 НОЯБРЯ

Прогноз в Хабаровском крае на выходные говорит о том, что 18 и 19 ноября - вполне приятные дни. Погода в регионе обещает быть без осадков с комфортными температурами. 19 ноября столбики термометров и вовсе местами взлетят до плюсовых значений. Например, в южных районах ожидается до +5 градусов днем.

А вот 20 числа погода в Хабаровском крае испортится - на территорию региона выйдет циклон. Он принесет с собой снег и мокрый снег. Ветер усилится до 15-20 метров в секунду. Неприятный прогноз в Хабаровском крае синоптики дают до 21 ноября.

- 20 ноября на большей части территории снег закончится, но местами он сохранится и 21-го. В понедельник осадки продолжатся на севере и востоке края, - рассказала в эфире радио «КП» - Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ 19-20 НОЯБРЯ

Прогноз в Хабаровске аналогичный: 19 ноября ожидаются плюсовые температуры, а 20 числа - снег. Из-за осадков на дорогах будут гололед и снежный накат. Водителям и пешеходам следует быть предельно осторожными.

Что касается погоды в Хабаровске на неделю 21-25 ноября, то тут хорошая новость: осадков не ожидается. Но температуры резко пойдут вниз. Прогноз еще будет уточняться.