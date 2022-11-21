Вторичка, подвиньтесь: жители Хабаровска все чаще выбирают жилье в новостройках

Как изменился рынок недвижимости в Хабаровске Фото: Сергей ПЯТКОВ

Рынок недвижимости в Хабаровске не отличается своей стабильностью. Цены на жилье постоянно в скачкообразном состоянии, и такая ситуация совсем не по нраву потенциальным покупателям. Эксперты утверждают, что стоимость одного квадратного метра уже достигает около 140 тысяч, в то время как в соседнем регионе могут похвастаться тенденцией к снижению цен. Как сообщил в прямом эфире РАДИО КП риелтор-эксперт компании «Этажи» Даниил Тумашов, действительно, рынок в краевом центре сторнировал немного, но сейчас постепенно выравнивается. Сделки идут с прежней интенсивностью с вторичным жильем. Идет также усиление продаж в новостройках.

- Из опыта могу сказать, что большинство людей переориентируется на новостройки, потому что большинству стала доступна и дальневосточная ипотека, которая выручает нас в это тяжелое время, и семейная. Проще стало купить новостройку, чем вторичку. Собственники часто думают - то, что выставляют на «Авито», «Фарпосте» и других площадках, стоит там с реальной стоимостью. Как правило, нет. Мы работаем с недвижимостью каждый день и видим реальную цену продаж. Это, как правило, процентов на 15-20 может быть ниже ожидаемой стоимости. Донести информацию до собственников бывает непросто. Из фейковых объявлений также формируется неправильное понимание рынка. В этом году август, который просаживался в продажах, показал хорошую динамику. Но пик продаж в основном происходит к декабрю, большинство людей хочет закрыть жилищный вопрос и встретить Новый год в новой квартире. Также при выборе квартиры клиенты предпочитают западную сторону дома. Люди любят еще центр города, но это для всех невозможно. Надо отметить, что сейчас средняя цена покупки - 6-6,5 миллиона при хорошей площади двух-трехкомнатной квартиры, мы не говорим сейчас про бизнес-сегмент.

В свою очередь, Максим Дорогавцев - коммерческий директор «Застройщик ДВ» рассказал, что при выборе будущей застройки специалисты стараются подобрать локацию такую, чтобы были доступны все социальные учреждения. Сейчас в Хабаровске в приоритетном порядке достраивают ЖК «Панфиловцев». Ознакомиться с договорами можно, приехав в офис по адресу: ул. Дзержинского, 45, либо зайдя на сайт компании. Там также хранятся копии договоров, которые вы можете прочитать, а также обратиться к партнерам - агентству «Этажи».

- Дом на Панфиловцев рассчитан на 282 квартиры, дом кирпичный. Всего их три. Утепленный фасад. По поводу социальных объектов - рядом два детских сада, буквально в шаговой доступности. Также возле будущего комплекса находится школа.

Планы у компании есть, но, по словам Степана Головко - руководителя отдела продаж компании «Застройщик ДВ», нужно выполнить первостепенную задачу.

- Район довольно тихий и спокойный. Я довольно часто бываю там вечером, очень много гуляет детей, семей. Южный - это у нас такой город в городе. Район развивается, инфраструктура меняется. Мы должны достроить дом к 2023 году, к концу мая. Планы, конечно, есть на дальнейшую работу, но пока не будем отходить от целей. Потому что, как вы заметили, ситуация сегодня не совсем стабильная. Но это не значит, что клиентам, покупателям, не нужно сейчас задумываться о покупке квартиры. Цены демократичные, все ипотеки, процентные ставки, все работает. Поэтому приходите к нам. Три коробки мы уже построили, сейчас второй, третий дом у нас будут устанавливать окна, утеплять, монтировать фасад. И также продолжим внутреннюю отделку квартир.