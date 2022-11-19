Добро для людей делают только люди

Ольга Булкова, Председатель Крайрыбакколхозсоюза. Фото: Хабаровский Крайрыбакколхозсоюз.

Ольга Николаевна - постоянный эксперт «КП» в сложных и противоречивых вопросах жизнедеятельности рыбохозяйственного комплекса, но в этот раз разговор зашел не об экономике.

В канун уходящего года мы задали простой, но вместе с тем самый сложный вопрос - а что для вас счастье?

- Для того чтобы быть счастливыми, нам всем нужны любовь, поддержка и человеческое тепло, - отвечает Ольга Булкова.

Лидер старейшего рыбацкого объединения и одного из влиятельных в регионе считает, что люди способны многое изменить вокруг, разворачивая мышление в сторону доброты, сострадания и взаимопомощи, а не кальки на успех, навязываемой комьюнити из социальных сетей.

Предприятия Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза безвозмездно передают рыбопродукцию в детские сады, школы, школы-интернаты, приходы Русской православной церкви в Охотском районе, там сосредоточено большинство предприятий союза, являющихся градо- и поселкообразующими.

С 2019 года предприятия Крайрыбакколхозсоюза жертвуют свою рыбопродукцию в Хабаровскую духовную семинарию и в православные храмы Хабаровска.

Добро для людей делаю только люди. Фото: Хабаровский Крайрыбакколхозсоюз.

Председатель объединения акцентирует внимание на том, что все благотворительные проекты Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза однозначно поддерживаются не только руководителями предприятий, но и трудовыми коллективами. Так, совместными усилиями были отправлены гуманитарные конвои на Донбасс и в Нанайский район, оставшийся в путину 2021 года без уловов; приобретено почти на один миллион рублей военное имущество и экипировка мобилизованным землякам для участия в СВО; оказана помощь семьям офицеров, погибших при выполнении воинского долга в горячих точках и в военных конфликтах.

- Наша социальная ответственность не ограничивается тем, что мы трудимся в тяжелейших природных и климатических условиях, платим налоги и содержим рыбацкие поселки. Рыбаки ценят, что они причастны к тому, что важно для души. Философия нашей социальной ответственности заключается еще и в том, чтобы развивать экономику, учитывая интересы будущих поколений. Поэтому мы строим рыбоводные заводы, выпускаем мальков дикой тихоокеанской популяции лосося в природу, охраняем нерестилища и сохраняем экосистему Мирового океана, - подчеркивает Ольга Булкова.

Благотворительность с 1960-го года была в ДНК Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза. Нынешний лидер объединения считает, что можно просто жертвовать на хорошие, добрые проекты и не принимать в них личное участие. Но в ее ДНК «зашит» другой код, когда на благое нужно отдавать свое сердце, эмоции и часть своего времени, которого не хватает в очень плотном, почти круглосуточном рабочем ритме.

Добро для людей делаю только люди. Фото: Хабаровский Крайрыбакколхозсоюз.

Председатель союза считает, что важно этически смотреть на мир, но каждый приходит к этому своим путем, ведь в вузах не учат создавать экономические ценности с душой, этому учит только жизнь, если ты, правда, еще и генетически к этому расположен.

Редакция «КП» предлагает вашему вниманию первую серию документального фильма «Ресурсы добра», посвященного гуманитарной миссии Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза.