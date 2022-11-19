Как бы для людей: бывшая глава сельского поселения разработала преступную схему с квартирами в Хабаровском крае

Россохина Нина Дусеновна. Фото: Официальный сайт администрации Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края.

Желание обогатиться погубило жизнь и карьеру бывшей главы Ракитненского сельского поселения Хабаровского района. Женщину поймали на «Растрате с использованием служебного положения», сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

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Главные действия преступления развернулись с июня 2018 года по сентябрь 2019 года. В тот момент Ракитненское сельское поселение возглавляла Россохина Нина Дусеновна – управленец со стажем. Главой поселения она была впервые избрана еще в 2009 году. До этого Нина Дусеновна успешно набиралась опыта по профилю бухгалтерия. Вероятно, эти знания пригодились при разработке преступной схемы, которую и выявили правоохранители. Что же за схему использовала чиновница?

Она предложила двум свои знакомым грубо говоря притвориться нуждающимися. А именно, предоставить в администрацию поселения подложные документы для признания их нуждающимися в жилье. Знакомые охотно согласились, а дальше дело было за главой. Зная, что люди не нуждались в жилье, Нина Дусеновна со спокойной душой предоставила женщинам две муниципальные квартиры.

Но на этом схема не завершалась. Квартиры незаконно приватизировали. А ущерб от этого оценили практически в 1 миллион рублей.

БИОГРАФИЯ

Из биографии Нины Дусеновны на сайте поселения вырисовывается совершенно противоположный портрет главы. Нина Россохина окончила Ракитненскую сельскую школу. В 1981 году освоила специальность «Бухгалтер» в Биробиджанском сельскохозяйственном техникуме. Послужной список экс-главы насчитывает четыре года работы бухгалтером в П/Я 257/3, несколько лет работы бухгалтером в совхозе «Гаровский». А в 2005 году Нина Дусеновна ушла в муниципальное управление. Четыре года была замом главы администрации, а в 2009-м сама возглавила поселение. С 17 апреля 2022 года поселение возглавляет Матвеев Сергей Викентьевич.

Нина Россохина замужем, имеет двоих детей и четырех внуков. В августе она отметила свой 68-й день рождения.

ОФИЦИАЛЬНО

Уголовное дело бывшей главы поселения будет рассматривать Хабаровский районный суд. Кроме того, в суд направлено дело в отношении одной из пособниц экс-главы, а в отношении второй уже ведется судебное разбирательство.

- По иску прокурора Хабаровского района суд признал незаконными правовые акты, на основании которых заключены договоры социального найма и приватизации, недействительными договоры социального найма и передачи жилых помещений в собственность граждан, аннулировал запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним о государственной регистрации права собственности, а также возложил обязанности на незаконных собственников передать в распоряжение администрации района жилые помещения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Решение суда вступило в законную силу и исполняется.

- По уголовному делу при участии сотрудников УФСБ России по Хабаровскому краю проведен широкий комплекс следственных и процессуальных действий.

Уголовное дело направлено в суд, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

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