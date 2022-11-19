Ворвался в машину, угрожая ножом: жителя ЕАО осудили за нападение на незнакомку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Садясь в собственную машину в одиночку вряд ли ожидаешь, что кто-то лишний может оказаться там. Особенно если на дворе разгар дня. Казалось бы, такие сюжеты встречаются только в фильмах, но жительнице ЕАО не повезло. Она буквально попала в западню летом 2022 года.

ЭТО БЫЛ НЕ СОН

19 июля Марина Д. заехала в магазин на улице Мирной в селе Птичник. Нужно было купить кое-что из продуктов. На часах было 14:30. Расплатившись на кассе она уже вышла из магазина, подошла к своей машине и открыла ее. На автомате Марина закинула сумки в авто и, погруженная в собственные мысли, села за руль. Марина не обратила внимания на пьяного Ивана Д., который стоял рядом с магазином. Она уже была готова уезжать, как вдруг на соседнем сидении оказался незнакомец. Это был тот самый пьяный Иван, стоявший у магазина.

Не успела Марина опомниться, как у нее перед лицом уже был нож. Иван угрожал физической расправой, если Марина не отдаст все имеющиеся при себе деньги – 11 тысяч рублей. Марина понимала, что нужно что-то сделать здесь и сейчас. Выбив из руки Ивана нож, Марина вытолкнула незнакомца из салона, после чего Иван просто сбежал.

Марина сразу же обратилась в полицию. Ивана нашли и посадили в изолятор временного содержания. Оказалось, что Иван имеет нешуточный криминальный опыт и уже был лишен свободы.

В суде Иван признался, что хотел забрать деньги, но наотрез отказался от версии Марины про угрозы ножом. Однако гособвинитель предоставил доказательства, которые полностью опровергли версию Ивана.

ОФИЦИАЛЬНО

- Житель Биробиджана признан виновным в совершении преступления, предусмотренного «Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», - сообщили в прокуратуре ЕАО.

С учетом позиции гособвинителя, а также наличия криминального прошлого, суд приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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