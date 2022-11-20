Долгий путь к Китаю: как в суровых условиях строили первый в истории железнодорожный мост из ЕАО в КНР Фото: Андрей МАЛАХОВ

Локомотив тянет 64 вагона с рудой среди заснеженных сопок. Поезд, как первооткрыватель идет по новому пути из России в Китай. Состав въезжает на изюминку этого логистического пути - современный мост через Амур, который соединил два государства.

Мост поражает своей грандиозностью Фото: Андрей МАЛАХОВ

Навстречу

Шесть лет назад здесь, в селе Нижнеленинское, не было ничего, кроме поросшего травой берега и пограничных объектов. Россия и Китай нашли в этой непримечательной точке способ связать две страны и укрепить экономические связи. Им стал трансграничный железнодорожный мост Нижнеленинское - Тунцзян.

Строить мост - задача непростая Фото: Андрей МАЛАХОВ

Каждая страна строила свою часть моста до границы, которая проходит ровно посередине Амура. Россия начала возводить свой отрезок в 2016 году. Сложный проект включал в себя строительство не только наводной переправы, но подъездных путей, пункта пропуска и другой инфраструктуры. И все это в жесточайших климатических условиях.

В ходе строительства возникали проблемы Фото: Андрей МАЛАХОВ

Зимой ударяли 38-градусные морозы, а летом изнуряла 30-градусная жара. Ледоходы норовили снести строящиеся опоры. Непокорный Амур постоянно разливался - подъем уровня воды в паводки достигал 9,5 метра. Спустя год после начала строительства река и вовсе изменила русло из-за дамб. Рельеф дна стал преображаться, что создало угрозу строящейся самой дальней от берега отечественной опоре. Это стало поводом для уникальной операции по защите объекта.

Но преодолев все трудности, мост торжественно открыли в апреле 2022 года Фото: Андрей МАЛАХОВ

- Осенью 2017 года шпунтовое ограждение, которое было возведено вокруг опоры, дало течь. После того, как встал лед, специалисты были вынуждены проводить подводную резку ограждения. То, что от него осталось, оказалось подо льдом, котлован был затоплен. Весной, после того, как лед сошел, водолазы нарастили шпунтовое ограждение, провели герметизацию стыков. После этого из котлована откачали воду и работы продолжились в плановом порядке. Это было необходимо для того, чтобы сохранить целостность шпунтового ограждения и опоры. В противном случае она могла быть полностью разрушена и пришлось бы возводить все заново, - рассказал Никита Сатюков, заместитель председателя совета директоров Группы компаний «Бамтоннельстрой - Мост».

Никита Сатюков, заместитель председателя совета директоров группы компаний «Бамтоннельстрой - Мост» Фото: Андрей МАЛАХОВ

Стыкуемся

Строительство объекта велась нон-стопом и не останавливалось ни при каких обстоятельствах. Даже во время действия режима ЧС из-за паводков строители продолжали возводить мост. Монтажник Александр Соколов из Нижнеленинского работает здесь фактически с начала проекта. Сам он местный, говорит, что устроился почти сразу, как открылся набор сотрудников. Мужчина немногословен и коротко говорит: «Всякое бывало, но со всем справились».

Монтажник Александр Соколов Фото: Александра ШОПЕНКО

- Работа вся была не из легких. Но мы все равно подходили и выполняли поставленную задачу. У нас было все четко и шло по-плану, - поделился Александр Соколов.

Исторический момент произошел в 2019 году - две части моста состыковались на границе России и Китая в русле Амура. Там, где проходит государственная граница. Строителям удалось добиться ювелирной точности и смонтировать пролетное строение между четвертой (российской) и пятой (китайской) опорами на временных металлических конструкциях. После завершения строительства они были демонтированы.

Мост был полностью достроен в 2022 году. Первый состав испытал трансграничную переправу еще в апреле, правда, только российскую часть. Оставалось ждать, пока на китайской стороне завершат возведение пункта дезинфекции, который появился в планах после пандемии коронавируса.

Въезд на российскую часть моста Фото: Андрей МАЛАХОВ

Первый состав двинулся с одного берега на другой в ноябре 2022 года. Испытание проходил не только мост, но и вся инфраструктура в целом. Поезд и груз были успешно и без проволочек досмотрены, путь в Китай открыт. В Поднебесной поезд разгрузили, и он вернулся в Россию.

Одна дорога - две колеи

Что из себя представляет мост Нижнеленинское - Тунцзян? Надводная переправа - часть огромного проекта. Нельзя же построить громадный мост на окраине страны и не соединить его с существующей сетью. Поэтому к мосту ведет более 5 километров новых уложенных подъездных путей. Соединяются они через 130-километровую ветку с Транссибирской магистралью в Биробиджане. Вокруг моста выстроена дамба.

Грузовой поезд отправился из России в Китай. Фото: «Бамтоннельстрой - Мост».

Главная «фишка» мостового перехода - двухколейный путь. Дело в том, что российский стандарт для подвижного состава - 1520 миллиметров, китайский - 1435 миллиметров. В таких случаях чаще всего у поездов меняют колесные пары, и это небыстрый процесс, который приводит к задержкам грузов. На новом мосту отечественные и составы из Поднебесной могут спокойно передвигаться по своей колее, что сокращает время доставки грузов.

По железнодорожному мосту начали перевозить грузы Фото: Андрей МАЛАХОВ

В двух километрах от моста - железнодорожный пункт пропуска. Здесь на площади в 200 тысяч квадратных метров сосредоточена вся инфраструктура: от весов, которые позволяют замерять составы без их остановки, и специальной системы продува рельсов для очистки от снега, до огромного рентгена. Следят за поездами и грузом диспетчеры, пограничники с собаками, сотрудники Россельхознадзора и Роспотребнадзора.

Также в рамках проекта была реконструирована действующая железнодорожная станция «Ленинск-1» и построена новая станция «Ленинск-2». Пока они выполняют функцию грузовых.

Открытие моста - важнейшее событии в истории всей страны Фото: Андрей МАЛАХОВ

Экономика

Проект моста Нижнеленинское - Тунцзян был обозначен как один из элементов стратегического партнерства между двумя странами. На Дальнем Востоке работают три железнодорожных перехода: один в Забайкалье и два - в Приморье. Все они забиты, что называется, под завязку. Переход в ЕАО позволит не только разгрузить другие, но и сократит доставку грузов из восточных регионов России в северные провинции Китая на 700 километров.

Грузовой поезд отправился из России в Китай. Фото: «Бамтоннельстрой - Мост».

- Когда открывается новая транспортная магистраль, а это новая транспортная магистраль, всегда есть какой-то момент инерции. Люди должны привыкнуть. Логистические цепочки должны построиться. Делать сейчас прогнозы я бы не хотел. Сейчас все изменяется достаточно быстро. Но уверен в том, что рост объемов перевозок будет весьма динамичным, - сказал Юрий Трутнев, полномочный представитель президента РФ в ДФО.

Предполагается, что по нему на первоначальном этапе будут перевозить 5,2 миллиона тонн грузов в год Фото: Андрей МАЛАХОВ

Сейчас переход Нижнеленинское - Тунцзян работает в экспортном режиме. Из России в Китай идут древесина, руда и уголь. Объект рассчитан на поочередный пропуск до десяти пар поездов в сутки. Предполагается, что по нему на первоначальном этапе будут перевозить 5,2 миллиона тонн грузов в год, а в последствии - около 20 миллионов тонн.

А в последствии объем грузоперевозок может достичь около 20 миллионов тонн Фото: Андрей МАЛАХОВ

- Вполне возможно, что расчетная мощность будет увеличена. Это может быть за счет того, что пойдут контейнерные перевозки, - прокомментировал Сергей Статкевич, руководитель проекта «Нижнеленинское» Группы компаний «Бамтоннельстрой - Мост».

Сергей Статкевич, руководитель проекта «Нижнеленинское» и глава обособленного подразделения группы компаний «Бамтоннельстрой - Мост» Фото: Андрей МАЛАХОВ

Справка «КП»

Общая длинна мостового перехода Нижнеленинское - Тунцзян 2,2 километра. Он стоит на 21 опоре. Количество судоходных пролетов: три. Длина российской части моста с подходами - 5,3 километра. Для его строительства было задействовано порядка 900 человек и 215 единиц техники.

Основным инвестором выступил созданный Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и его китайскими партнерами Российско-китайский инвестиционный фонд. Генеральный подрядчик – Группа компаний Бамтоннельстрой-Мост. Стоимость российской части проекта - около десяти миллиардов рублей.

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