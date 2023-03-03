8 марта каждая женщина чувствует себя особенной и прекрасной
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Если за окном солнце светит уже в полную силу, а с крыш начинает сбегать первая капель, значит, дело близится к самому романтичному времени года, и вместе с тем к прекрасному женскому празднику - 8 марта. Традиционно, мужчины в этот день будут радовать дорогих сердцу подруг, жен, дочерей, мам и бабушек бесконечными букетами ароматных цветов и говорить комплименты. Чтобы праздник стал еще ярче, рассказываем, куда сходить, что подарить и как отпраздновать 8 марта в 2023 году в Хабаровске.
В Международный женский день в Хабаровске пройдет огромное количество мероприятий. Посетить можно театр и посмотреть спектакли и шоу, поучаствовать в интересных мастер-классах, отправиться в туристический поход, сходить в ресторан или покататься на лошадях, а может и просто прогуляться.
Международный женский день должен начинаться с цветов
Фото: Оксана ШЕМЕТОВА
Мюзикл «Голубая камея»
Это история о внезапной и отчаянной любви. Действие происходит при российском дворе 18 века, во времена балов, нарядов и маскарадов. Княжна Тараканова противостоит императрице, а фаворит Екатерины может потерять положение при троне. И все это из-за любви.
Яркое шоу Кима Брейтбурга и Карена Кавалеряна можно посмотреть 8 марта в 11:00. Стоимость билетов варьируется от 200 рублей до 1500. Показ состоится в хабаровском краевом музыкальном театре, по улице Карла Маркса, 64.
Шоу «Только для женщин»
Любительницам острых ощущений и эстетического визуального удовольствия предлагают 8 марта посмотреть на шикарных мужчин. Этот спектакль - настоящее хулиганство на сцене, правда, конечно, театральное. Шестеро мужчин потеряли работу и проводят время в баре. Там они решают создать собственное стриптиз-шоу, и это у них получается.
Посмотреть спектакль можно в театре драмы, на улице Муравьева-Амурского, 25. Начало мероприятия в 17:00, цена билета от 350 рублей.
Вечеринка «Женские капризы»
Кафе Роял ждет прекрасных дам на своих вечеринках. К 8 марта здесь подготовили новую программу, вести вечер будут ди-джей и ведущая. Женщинам подарят бурю эмоций, и каждая почувствует себя королевой. Вечер пройдет с сюрпризами и конкурсами. Начало мероприятия запланировано на 20:00 8 марта, кафе находится по адресу улица Выборгская, 97. Цена входного билета - 300 рублей.
Праздничный стендап-концерт
В Международный женский день в Хабаровске пройдет еще одно необычное мероприятие - стендаперы Александр Кангосин и Михаил Попугаев проведут праздничное выступление. Всех девушек ждет сюрприз. Места на концерт ограничены, начало мероприятия в 18:00 в Chixx bar на улице Калинина, 158. Цена билета - 800 рублей.
Туристические походы
Любителям активного отдыха на природе предлагают отправиться 8 марта в туры. Поехать можно на скалы Надгэ, на Скалы Пяуса, что в 7 километрах от реки Анюй, побывать с экскурсией на горячих источниках Кульдура, или отправиться на Вяземские источники. А еще, провести время с пользой для здоровья можно на конных прогулках в клубе «Зевс» и «Феррари».
Мастер-классы на 8 марта в Хабаровске
Для тех, кто не может сидеть, сложа руки, или жаждет освоить новое хобби, в Хабаровске пройдут различные мастер-классы. Сходить 8 марта можно на роспись футболки и запечатлеть на полотне свой собственный рисунок. Мероприятие пройдет по адресу улица Волочаевская, 85, начало в 15:00, стоимость - 2300, если нет личной футболки, и 1600, если вещь приносится с собой. Рисунок и участие обговариваются заранее.
Еще один мастер-класс полностью посвящен 8 марта, и даже носит точно такое же название. Творческая студия «Арт-поток» покажет и расскажет, как рисовать на холсте. Начало также в 15:00, цена участия - 1100 рублей. Пройдет мастер-класс 8 марта по адресу Карла Маркса, 91, 5 этаж.
Если не нравится рисовать и хочется что-то немного более брутальное, тогда можно в Международный женский день прийти и поучиться стрелять из лука в клубе «Лучник». Посетителей научат попадать точно в цель, помогут стать крепче и сильнее духом, и открыть в себе новые возможности. Место проведения мастер-класса - улица Радищева 8 д. стоимость участия - 1000 рублей. Начало в 19:30.
Международный женский день - выходной, это прекрасный повод забросить все срочные дела и посвятить время себе. Идеальным празднованием такого дня может стать завтрак в постель, поход на массаж или в спа, посещение интересного городского мероприятия, типа мастер-класса или спектакля, а вечером поход в ресторан или на вечеринку. К счастью, в Хабаровске 8 марта работают абсолютно все развлекательные и культурные заведения, жителям города остается лишь выбрать, куда пойти.
Порадуйте свою возлюбленную вкусным завтраком на 8 марта
Фото: Оксана ШЕМЕТОВА
Тюльпаны, розы, лилии и хризантемы… стоит только подумать о цветах, и, кажется, их аромат уже ощущается. Без этих ярких вестников праздника не обходится ни один Международный женский день. Мужчинам не стоит скупиться на букеты. Даже если женщина считает покупку цветов излишней и нецелесообразной тратой денег, яркие бутоны все равно поднимут ей настроение в праздничное утро. Поэтому первыми в списке желанных подарков на 8 марта стоят именно цветы.
К счастью, в век современных технологий уже даже заезжать никуда не надо, чтобы заказать цветы. Достаточно лишь связаться с магазином и в назначенный срок букет доставят прямо к двери. В Хабаровске доставкой цветов занимается большое количество магазинов. Мы подобрали для вас несколько из них.
- Azeriflores
- Ботаник Крафт
- Студия флористики и парфюма Теплица
- Terrasa green
- Вцветах
- Флорист Студио
- Buketnaya. Телефон
- Цветочная империя
Цветы и подарки - неотъемлемая часть праздника весны
Фото: Оксана ШЕМЕТОВА
Традиционно, каждый год перед мужчиной стоит не легкая дилемма: что же подарить дорогой женщине на 8 марта. В Хабаровске есть множество салонов и магазинов, подарочные сертификаты в которые точно не оставят равнодушной прекрасную половину. Вариантов масса - купить сертификат можно в спа-салон, на массаж, в ювелирный салон или в магазин косметики. Порой, такой подарочный сертификат бывает куда выигрышнее, чем покупка парфюма или браслета на свое усмотрение, по сертификату женщина может сама купить то, что ей хочется, в соответствии со своими личными вкусами и предпочтениями.
Вот несколько салонов и магазинов Хабаровска, сертификатам из которых женщина точно порадуется:
- Сезам СПА
-SPA House
- Тайрай
- Body House
- СПА Н2о
- Золотое Яблоко
- РИВ ГОШ
- ИЛЬ ДЕ БОТЭ
- Л'Этуаль
- Гранд-Салон Золотая Русь
- ЭПЛ Даймонд
- Изумруд
Для каждой женщины найдется свой уникальный подарок
Фото: Оксана ШЕМЕТОВА
8 марта, пожалуй, самый красивый праздник. В этот день практически каждая женщина купается во внимании со стороны сильного пола, папы приучают своих дочерей с самого детства к чудесной традиции получать цветы в Международный женский день, мужья радуют своих возлюбленных, а сыновья проявляют внимание к своим мамам. Оставаться в этот день без милого подарка или без праздника нельзя. Куда сводить дорогую женщину, чем порадовать, что подарить - решает каждый сам, «КП» - Хабаровск» лишь рассказала о нескольких вариантах для проведения этого прекрасного дня.