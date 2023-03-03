8 марта каждая женщина чувствует себя особенной и прекрасной Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Если за окном солнце светит уже в полную силу, а с крыш начинает сбегать первая капель, значит, дело близится к самому романтичному времени года, и вместе с тем к прекрасному женскому празднику - 8 марта. Традиционно, мужчины в этот день будут радовать дорогих сердцу подруг, жен, дочерей, мам и бабушек бесконечными букетами ароматных цветов и говорить комплименты. Чтобы праздник стал еще ярче, рассказываем, куда сходить, что подарить и как отпраздновать 8 марта в 2023 году в Хабаровске.

Куда сходить на 8 марта в 2023 году в Хабаровске

В Международный женский день в Хабаровске пройдет огромное количество мероприятий. Посетить можно театр и посмотреть спектакли и шоу, поучаствовать в интересных мастер-классах, отправиться в туристический поход, сходить в ресторан или покататься на лошадях, а может и просто прогуляться.

Международный женский день должен начинаться с цветов Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Мюзикл «Голубая камея»

Это история о внезапной и отчаянной любви. Действие происходит при российском дворе 18 века, во времена балов, нарядов и маскарадов. Княжна Тараканова противостоит императрице, а фаворит Екатерины может потерять положение при троне. И все это из-за любви.

Яркое шоу Кима Брейтбурга и Карена Кавалеряна можно посмотреть 8 марта в 11:00. Стоимость билетов варьируется от 200 рублей до 1500. Показ состоится в хабаровском краевом музыкальном театре, по улице Карла Маркса, 64.

Шоу «Только для женщин»

Любительницам острых ощущений и эстетического визуального удовольствия предлагают 8 марта посмотреть на шикарных мужчин. Этот спектакль - настоящее хулиганство на сцене, правда, конечно, театральное. Шестеро мужчин потеряли работу и проводят время в баре. Там они решают создать собственное стриптиз-шоу, и это у них получается.

Посмотреть спектакль можно в театре драмы, на улице Муравьева-Амурского, 25. Начало мероприятия в 17:00, цена билета от 350 рублей.

Вечеринка «Женские капризы»

Кафе Роял ждет прекрасных дам на своих вечеринках. К 8 марта здесь подготовили новую программу, вести вечер будут ди-джей и ведущая. Женщинам подарят бурю эмоций, и каждая почувствует себя королевой. Вечер пройдет с сюрпризами и конкурсами. Начало мероприятия запланировано на 20:00 8 марта, кафе находится по адресу улица Выборгская, 97. Цена входного билета - 300 рублей.

Праздничный стендап-концерт

В Международный женский день в Хабаровске пройдет еще одно необычное мероприятие - стендаперы Александр Кангосин и Михаил Попугаев проведут праздничное выступление. Всех девушек ждет сюрприз. Места на концерт ограничены, начало мероприятия в 18:00 в Chixx bar на улице Калинина, 158. Цена билета - 800 рублей.

Туристические походы

Любителям активного отдыха на природе предлагают отправиться 8 марта в туры. Поехать можно на скалы Надгэ, на Скалы Пяуса, что в 7 километрах от реки Анюй, побывать с экскурсией на горячих источниках Кульдура, или отправиться на Вяземские источники. А еще, провести время с пользой для здоровья можно на конных прогулках в клубе «Зевс» и «Феррари».

Мастер-классы на 8 марта в Хабаровске

Для тех, кто не может сидеть, сложа руки, или жаждет освоить новое хобби, в Хабаровске пройдут различные мастер-классы. Сходить 8 марта можно на роспись футболки и запечатлеть на полотне свой собственный рисунок. Мероприятие пройдет по адресу улица Волочаевская, 85, начало в 15:00, стоимость - 2300, если нет личной футболки, и 1600, если вещь приносится с собой. Рисунок и участие обговариваются заранее.

Еще один мастер-класс полностью посвящен 8 марта, и даже носит точно такое же название. Творческая студия «Арт-поток» покажет и расскажет, как рисовать на холсте. Начало также в 15:00, цена участия - 1100 рублей. Пройдет мастер-класс 8 марта по адресу Карла Маркса, 91, 5 этаж.

Если не нравится рисовать и хочется что-то немного более брутальное, тогда можно в Международный женский день прийти и поучиться стрелять из лука в клубе «Лучник». Посетителей научат попадать точно в цель, помогут стать крепче и сильнее духом, и открыть в себе новые возможности. Место проведения мастер-класса - улица Радищева 8 д. стоимость участия - 1000 рублей. Начало в 19:30.

Как отпраздновать 8 марта в 2023 году в Хабаровске

Международный женский день - выходной, это прекрасный повод забросить все срочные дела и посвятить время себе. Идеальным празднованием такого дня может стать завтрак в постель, поход на массаж или в спа, посещение интересного городского мероприятия, типа мастер-класса или спектакля, а вечером поход в ресторан или на вечеринку. К счастью, в Хабаровске 8 марта работают абсолютно все развлекательные и культурные заведения, жителям города остается лишь выбрать, куда пойти.

Порадуйте свою возлюбленную вкусным завтраком на 8 марта Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Что подарить подруге, жене, маме на 8 марта в Хабаровске

Тюльпаны, розы, лилии и хризантемы… стоит только подумать о цветах, и, кажется, их аромат уже ощущается. Без этих ярких вестников праздника не обходится ни один Международный женский день. Мужчинам не стоит скупиться на букеты. Даже если женщина считает покупку цветов излишней и нецелесообразной тратой денег, яркие бутоны все равно поднимут ей настроение в праздничное утро. Поэтому первыми в списке желанных подарков на 8 марта стоят именно цветы.

Где заказать цветы на 8 марта в Хабаровске

К счастью, в век современных технологий уже даже заезжать никуда не надо, чтобы заказать цветы. Достаточно лишь связаться с магазином и в назначенный срок букет доставят прямо к двери. В Хабаровске доставкой цветов занимается большое количество магазинов. Мы подобрали для вас несколько из них.

- Azeriflores

- Ботаник Крафт

- Студия флористики и парфюма Теплица

- Terrasa green

- Вцветах

- Флорист Студио

- Buketnaya. Телефон

- Цветочная империя

Цветы и подарки - неотъемлемая часть праздника весны Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Подарочные сертификаты на 8 марта в Хабаровске

Традиционно, каждый год перед мужчиной стоит не легкая дилемма: что же подарить дорогой женщине на 8 марта. В Хабаровске есть множество салонов и магазинов, подарочные сертификаты в которые точно не оставят равнодушной прекрасную половину. Вариантов масса - купить сертификат можно в спа-салон, на массаж, в ювелирный салон или в магазин косметики. Порой, такой подарочный сертификат бывает куда выигрышнее, чем покупка парфюма или браслета на свое усмотрение, по сертификату женщина может сама купить то, что ей хочется, в соответствии со своими личными вкусами и предпочтениями.

Вот несколько салонов и магазинов Хабаровска, сертификатам из которых женщина точно порадуется:

- Сезам СПА

-SPA House

- Тайрай

- Body House

- СПА Н2о

- Золотое Яблоко

- РИВ ГОШ

- ИЛЬ ДЕ БОТЭ

- Л'Этуаль

- Гранд-Салон Золотая Русь

- ЭПЛ Даймонд

- Изумруд

Для каждой женщины найдется свой уникальный подарок Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

8 марта, пожалуй, самый красивый праздник. В этот день практически каждая женщина купается во внимании со стороны сильного пола, папы приучают своих дочерей с самого детства к чудесной традиции получать цветы в Международный женский день, мужья радуют своих возлюбленных, а сыновья проявляют внимание к своим мамам. Оставаться в этот день без милого подарка или без праздника нельзя. Куда сводить дорогую женщину, чем порадовать, что подарить - решает каждый сам, «КП» - Хабаровск» лишь рассказала о нескольких вариантах для проведения этого прекрасного дня.