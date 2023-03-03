С одной стороны синоптики говорят о повышении температур, с другой - о крепком ветре Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Хабаровском крае на первые весенние выходные ожидается двоякой. С одной стороны, синоптики говорят о повышении температур, с другой - о крепком ветре. Подробный прогноз погоды в Хабаровске - в нашем материале.

ПОГОДА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА ВЫХОДНЫЕ

Прогноз в Хабаровском крае говорит о том, что на выходных нас ждет весенняя погода. В регион идет тепло, и основную его мощь жители региона ощутят 4 марта. В этот день столбики термометров местами поднимутся до +10 +12 градусов.

- Характерная черта весны в регионе - все синоптические изменения сопровождаются усилением ветра. В субботу (4 марта - прим. ред.) он будет поддувать со скоростью 9-14 метров в секунду. В воскресенье и понедельник ветер может достигать 15-20 метров в секунду, - рассказала в эфире РАДИО КП (88,3 FM) Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ

Прогноз в Хабаровске также обещает ветреные выходные, однако термометры будут показывать плюсовые значения. В самый теплый день - 5 марта - воздух прогреется до +5 градусов. Даже ночи будут не сильно холодные: температура будет около 0 градусов.

Подобная погода в Хабаровске (да и во всем крае) задержится и в начале следующей недели. Примерно 7 марта температуры пойдут на спад. Прогноз в Хабаровске говорит о том, что ночные температуры упадут до -7 -8 градусов, дневные будут около 0 градусов.

Всю следующую неделю краевую столицу и весь регион периодически будут одолевать снегопады. Начиная с 8 марта, осадки будут выпадать то ночью, то днем. Прогноз в Хабаровском крае на неделю 6-10 марта еще будет уточняться.

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