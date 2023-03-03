20 неэффективных котельных закрыли за три года на территории Хабаровского края

Новые автоматические котлы «Терморобот» Фото: Правительство Хабаровского края

Производство грузоподъемного оборудования в Хабаровском крае приведено в полный порядок за счет наращивания импортозамещающих мощностей с помощью появления таких предприятий, как дальневосточный крановый завод «Кран-ДВ». С 2020 года завод занимается проектированием и производством металлоконструкций, систем управления краном, а также осуществляет пусконаладочные и электромонтажные работы.

Общая площадь производственных мощностей предприятия, где работают порядка 30 сотрудников, составляет 2300 квадратных метров, и на этом «Кран-ДВ» не планирует останавливаться.

- В ближайших планах - расширение номенклатуры. Также совместно с правительством края работаем над получением статуса резидента ТОР «Хабаровск», - заявил Олег Атясов, генеральный директор ООО «Кран-ДВ».

Техника завода, среди которой козловые и мостовые краны, успела зарекомендовать себя в работе на Кульдурском бруситовом руднике и Корфовском каменном карьере.

Параллельно с этим регион работает над модернизацией отопительного комплекса. Так, в рамках концессионного соглашения автоматическая система тепловыработки «Терморобот» придет на смену износившейся мазутной котельной в селе Калинка Хабаровского района.

Нынешнее обновление стало седьмым и последним на территории Хабаровского района, начиная с 2020 года. По словам краевого министерства ЖКХ, котельные на мазуте уже исчезли в селах Черная Речка, Мирное, Сергеевка, Благодатное, Князе-Волконское и Гаровка-2.

- При переходе на уголь тарифы на тепловую энергию снижаются почти на 40 процентов. Кроме того, уменьшается негативное воздействие на окружающую среду, так как технологии, применяемые в современных модулях, направлены на безотходное производство, - отметила Лариса Мицкая, заместитель начальника управления инженерно-коммунальной инфраструктуры при министерстве ЖКХ.

Концессионное соглашение об инвестициях в строительство автоматической котельной с котлами «Терморобот» было заключено в сентябре 2022 года. Общая стоимость нового объекта составит 65,5 миллиона рублей. Сегодня уже ведется настройка трех котлов, а еще три доставлены и ожидают установки. Сейчас идет строительство пристройки к котельной, которая окружит «Термороботов».

Модернизация устаревших котельных значится одной из основных задач краевого правительства. План мероприятий, согласно которому за три года были закрыты уже 20 неэффективных котельных, был разработан по поручению Михаила Дегтярева.