Оживили фасады: огромные картины заполонили улицы Биробиджана

Оригиналы работ принадлежат художнику из ЕАО Владиславу Цапу. Фото предоставлено героем публикации

Масштабные полотна знаменитого художника из ЕАО Владислава Цапа украсили фасады домов в Биробиджане. Акция – дело рук благотворительного фонда «Территория комфорта».

Улицы небольших городов редко способны поднять людям настроение своим видом, ведь трудно воодушевиться, прогуливаясь мимо серых домов, украшенных разве что листовками и неприличными надписями. В такой ситуации есть два пути: можно, повесив голову, обвинять власти или вандалов, а можно брать ситуацию в свои руки и делать так, как нравится.

Так, буквально, на днях фасады домов Биробиджана были украшены необычным способом – на стенах появились картины знаменитого местного художника Владислава Цапа. Да, не оригиналы, а только репродукции картин, но это ничуть не мешает восхищаться новыми яркими красками, разбавившими улицы столицы ЕАО.

Организаторы акции рядом с украшенным домом. Фото предоставлено героем публикации

Один из организаторов акции, предприниматель Александр Романов, рассказывает, что история с картинами появилась благодаря другим арт-объектам, с которых ранее началось яркое преображение города.

- Первой была стена памяти Михаила Горшенева, к работе с которой подключились инициативные предприниматели. Далее по городу были созданы портреты Высоцкого, Бодрова и нашего писателя Шолом-Алейхема. История зацепила общественность, после чего с нами связался губернатор ЕАО и спросил, чем может нам помочь. По его инициативе был организован благотворительный фонд «Территория комфорта», который занимается благоустройством, путем создания арт-объектов и других мероприятий по облагораживанию территорий. Однажды губернатор упомянул, что в Москве на Тверской улицы оформлены интересным образом - на фасадах домов висят картины художников русской классики, - рассказывает «КП» - Хабаровск» Александр Романов, предприниматель.

Так, было решено воплотить подобную идею у себя, чтобы наполнить лица горожан улыбками. Но с условием – сделать эту историю локальной и популяризировать культуру Еврейской автономной области.

- У нас есть очень знаменитый художник Владислав Цап. Он с радостью дал добро на репродукцию его картин, после чего мы приступили к работе. Сейчас на фасадах уже можно видеть четыре репродукции. Дальше разместим остальные его работы на других домах. Когда закончатся произведения Владислава Абрамовича, то мы переключимся на дальневосточных художников. В течение следующих нескольких месяцев планируем развесить более 100 картин.

Картины призваны скрасить серые будни биробиджанцев. Фото предоставлено героем публикации

Репродукции располагаются на уровне первого этажа, поэтому являются легкой мишенью для вандалов, проследить логику которых, порой, просто невозможно. Активисты, разумеется, выражают свои опасения на этот счет, однако сохраняют оптимизм и надеются, что искусство, в конечном итоге, победит. Более того, весомый положительный эффект от появления картин наступил уже спустя сутки после их размещения.

- Картины размещены на уровне первого этажа, где помещения находятся во владении коммерческих и административных организаций. Только вчера мы повесили работы, а сегодня, проезжая мимо, увидели, что собственники одного из помещений, где появилась картина, вышли красить фасад, приводя его в презентабельное состояние. А это, по моему мнению, является наилучшим подтверждением того, что мы сделали все правильно.