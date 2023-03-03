Сказала: «Да» после фотографии: как тигрица из Хабаровского края поженила итальянца Фабио и кореянку Хуну

Тигрица Хуна получила свое имя в честь девушки из Южной Кореи, в которую был влюблен Фабио Фото: Александр БАТАЛОВ

А ведь когда говорят, что любовь способна на все, то не врут. Настоящие искренние чувства помогли итальянцу Фабио заполучить руку и сердце коряенки Хуны. Мужчина смог преодолеть протесты консервативных родителей и холодность самой девушки. А помогли ему в этом один хабаровчанин и, что самое интересное, - молодая тигрица.

ЗНАКОМСТВО С РОССИЕЙ

- Фабио приехал ко мне в первый раз в 2007 году. Через интернет он разузнал, что есть мы в России, и ему стало интересно приехать и посмотреть: на самом ли деле здесь живут тигры. Ему так понравилось наше совместное путешествие по тайге! Мы действительно увидели тигров, их свежие следы, их добычу. Фабио лег рядом с кабаном и по величине был примерно такой же. Это его удивило, у него в голове не укладывалось, как тигрица смогла задавить такое большое животное, - рассказал «КП» - Хабаровск» Александр Баталов, директор лесоохотхозяйства «Дурминское».

Фабио (стоит в центре) приехал в Хабаровский край в первый раз в 2007 году Фото: Александр БАТАЛОВ

Фабио родился и жил в Италии, но в молодости перебрался в Гонконг. Этот город он выбрал из-за низких налогов и хорошей работы. И не прогадал: Фабио мог себе позволить прилетать в Хабаровский край каждый год. В 2008 году он даже привез первую фотоловушку, которая сняла тигра Нестера. Держа эту удивительную фотографию в руках, итальянец улетел домой.

ОТТАЯВШЕЕ СЕРДЦЕ

В 2009 году Фабио встретил свою любовь - девушку Хуну из Южной Кореи. Она воспитывалась в традиционной семье и, хоть ей и нравился итальянец, ответить полной взаимностью ему не могла - родители были против. Три года Фабио предлагал возлюбленной выйти за него замуж и получал отказ. Пара даже ездила в Южную Корею, чтобы лично поговорить с родственниками Хуны и получить благословение, но убедить их не удалось.

Тигрица Хуна уже трижды мать Фото: Александр БАТАЛОВ

- Фабио снова приехал к нам, чувствовалось, что он был в отчаянии. И очень попросил назвать тигрицу в честь своей девушки. Корейцы же поклоняются тиграм, они считают, что этот зверь величественный, могучий, благородный и еще много разных эпитетов. Как раз у нас появилась молодая самка, и я назвал ее Хуна, в честь возлюбленной Фабио. Хищница сфотографировалась на фотоловушку, этот снимок я отправил. И все, сердце девушки Хуны растаяло, она дала Фабио согласие и они поженились, - поделился Александр Баталов.

СВЯЗАННЫЕ СУДЬБЫ

В 2017 году тигрица Хуна впервые стала мамой. Они принесла самочку, с которой попала в объектив фотоловушки. Ночью хищница гуляла с малышкой и любопытный котенок отстал от матери и подобрался к автоматической камере. Хуна побежала, схватила тигренка за шкирку, подняла голову и тут сработал затвор. Теперь в архиве Александра Баталова есть снимок хищницы, которая заботливо держит в зубах свою дочь.

Тигрица Хуна держит своего первенца Фото: Александр БАТАЛОВ

- По-моему, через год у Хуны и Фабио родился сын Тоби. И тигрица во втором помете рожает сына, только я назвал его Тобик, - вспоминает директор лесоохотхозяи ства.

Больше года назад семья Фабио перебралась в Канаду. Александр продолжает отправлять старому другу фотографии и видео тигрицы Хуны. В одном из последних писем директор лесоохотхозяи ства обрадовал: хищница в третий раз стала мамой. На этот раз она принесла двоих малышей: самца и самочку.

- Вот так судьба связала тигра и человека. Это абсолютно невероятно. Этот зверь, которому поклоняются народы, сыграл такую роль. Для жены Фабио Хуны тигрица, которая носит ее имя в далекой и таинственной России, - стала источником внутренней энергии и благодарности к нам, - добавил Александр Баталов.

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