Фонд социального страхования подвел промежуточные итоги деятельности в 2022 году

В ходе круглого стола представители регионального отделения презентовали свои доклады Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Представители регионального отделения выступили со своими докладами, освещая результаты, достигнутые по разным направлениям. В качестве приглашенных гостей в совещании приняли участие уполномоченный по правам ребенка Петр Переверзенцев и председатель отделения Всероссийского общества инвалидов Хабаровска Евгений Стоев.

Петр Переверзенцев, уполномоченный по правам ребенка Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Вопрос обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации раскрыл управляющий Хабаровским региональным отделением ФСС РФ Андрей Деркач. Как рассказал руководитель отделения, сегодня действуют три способа обеспечения инвалидов средствами реабилитации.

- В первом случае средства предоставляются инвалиду по месту жительства по условиям государственного контракта. Второй вариант предусматривает выплату компенсации, если инвалид приобрел техническое средство реабилитации самостоятельно. Кроме того, в 2021 году введен новый способ обеспечения с использованием электронного сертификата, - пояснил Андрей Деркач.

Андрей Деркач, управляющий Хабаровским региональным отделением ФСС Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Возможность получить средство технической реабилитации с помощью электронного сертификата с октября 2021 года стала доступна для инвалидов и граждан, пострадавших на производстве. Воспользоваться сертификатом можно при условии, приобретаемое средство рекомендовано индивидуальной программой реабилитации и включено в специальный перечень, утвержденный министерством труда. С актуальным перечнем можно ознакомиться на портале Госуслуг, либо позвонить на горячую линию регионального отделения ФСС. Заявление на оформление электронного сертификата подается лично в территориальный орган фонда либо через портал Госуслуг.

Заявителю необходимо иметь карту МИР, потому что заявление привязывается к номеру карты именно этой платежной системы. Механизм не позволяет приобрести что-то, кроме положенных программой средств, потому как выделенные средства резервируются в федеральном казначействе до момента совершения покупки определенного средства реабилитации.

Преимущество электронного сертификата – в экономии времени, которое приходится ждать в случае с госзакупками. В том числе, поэтому сертификаты набирают популярность, и за 2022 год ими воспользовались уже более 500 человек, купив средств реабилитации на сумму более 22 миллионов рублей.

Начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат Татьяна Чубанова рассказала, как обстоят дела с выплатой пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством. На сумму пособия влияет заработок застрахованного за два года перед годом страхового случая. Кроме того, учитывается страховой стаж застрахованного лица.

По временной нетрудоспособности за 2022 год выплачено более 5,7 миллиардов рублей. В связи с беременностью застрахованные в этом году получили почти два миллиарда рублей. Наиболее эффективно работает поддержка в виде ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет - выплаты получили уже 15483 человека.

Татьяна Чубанова, начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Кроме того, фонд производит выплату субсидий работодателям, трудоустроившим граждан определенных категорий.

- Помимо трудоустройства безработных, субсидия может быть предоставлена за трудоустройство молодых граждан до 30 лет, а также за найм граждан ДНР и ЛНР. Для получения субсидии работодатель должен быть официально зарегистрирован до 1 января 2022 года, а долг по уплате страховых взносов, налогов и сборов не должен превышать 10 тысяч рублей, - отметила Татьяна Чубанова.

Начальник по обеспечению санаторно-курортного лечения льготных категорий граждан Татьяна Юдаева рассказала, что до 1 октября каждого года лица, имеющие право на получение государственной социальной помощи имеют возможность выбора: либо получить льготу в натуральном виде, либо в денежном эквиваленте. В льготном виде предоставляется не только лечение, но также проезд к месту лечения и обратно. Сейчас документы, включая талоны на проезд, справку для получения путевки и саму путевку, можно получить в электронном виде. А с 2024 года, согласно планам, предоставление путевки в электронном виде не потребует даже обращения гражданина в территориальный фонд.

Начальник отдела страхования профессиональных рисков Татьяна Семенюк рассказала, как фонд содействует сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников. В 2022 году среди наиболее востребованных мероприятий, финансируемых фондом, выделяются закупки средств индивидуальной защиты, медицинские осмотры, а также санаторно-курортное лечение.

Татьяна Семенюк, начальник отдела страхования профессиональных Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

В 2023 году в крае стартует пилотное мероприятие по снижению производственного травматизма в части профессиональных заболеваний.

- Работники пяти предприятий края комплексно пройдут медосмотры, после чего будут направлены в центры реабилитации, где пройдут санаторно-курортное лечение. Вернувшись на рабочие места, им вновь предстоит медосмотр. Финансированию подлежат осмотры, проезд до места лечения, само лечение, а также дополнительно предоставленный отпуск сверх ежегодно предоставляемого, - рассказала Татьяна Семенюк.

Региональное отделение работает над снижением производственного травматизма вместе с правительством Хабаровского края и администрации Хабаровска.