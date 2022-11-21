Не называй меня «малым»: парень приставил нож к горлу мужчины из Колымы за шутки про возраст

Мужчины познакомились, когда один из них упал на землю, а второй помог подняться Фото: Иван ВИСЛОВ

Молодой человек из села Гарманда отправится в колонию. Он угрожал расправой своему знакомому за, казалось бы, безобидные шутки.

ПОМОГ ПОДНЯТЬСЯ

23-летний Виталий шел по улице поселка Ола. Сюда он приехал по делам. Вдруг он увидел, как 54-летний мужчина спотыкается и падает прямо на землю. Парень не остался в стороне и помог пострадавшему встать на ноги. Так и началась дружба Виталия и Олега (имена героев изменены - прим. ред.).

Виталий позвонил новому знакомому на следующий день. Олег еще не знал, какое прошлое скрывает с виду дружелюбный молодой человек, поэтому не ожидал неладного. Парень предложил мужчине встретиться и провести вместе время. И Олег согласился. Тем же вечером они отправились в квартиру на улице Ленина, чтобы вместе посидеть. Предварительно они зашли в магазин за спиртным.

ПСИХАНУЛ

Все начиналось безобидно. Мужчины сидели, выпивали и общались. Но вдруг Олег назвал Виталия «малым». Мужчина сделал это без задней мысли, ведь их разница в возрасте действительно составляет более 30 лет. Однако именно это так взбесило парня.

Он начал препираться с Олегом. Постепенно ссора набирала обороты, и в ход пошли обвинения в краже денег. Мужчины не могли поделить потраченные на напитки средства. Постепенно упреки стихли, но лишь до того момента, как они не решили сходить в магазин за дополнительными порциями водки.

Воспаленное алкоголем сознание толкнуло Виталия на вендетту обидчику. За все нанесенные «оскорбления» тот решил проучить мужчину. Парень схватил со столешницы кухонный нож и приставил к шее сидящего спиной к нему Олега.

НЕ ВПЕРВОЙ

Мужчина отделался испугом, но достаточно сильным, чтобы сразу обратиться в полицию. Он воспринял угрозы серьезно и действительно поверил, что молодой человек может его убить.

- На суде молодой человек полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он ранее неоднократно привлекался за легкий вред здоровью и незаконное проникновение в жилище, - рассказал «КП» - Хабаровск» Владислав Бегашев, прокурор Ольского района Магаданской области.

Виталия признали виновным в угрозе убийством. Суд назначил ему один год в колонии общего режима. Отягчающими обстоятельствами стали сильное алкогольное опьянение колымчанина и непогашенная судимость.

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