Окончательный проект национального туристического маршрута Хабаровского края увидит свет в 2023 году

Проект национального маршрута сделает упор на историю региона и его природную красоту Фото: Правительство Хабаровского края

Стратегия развития Хабаровского края, разработанная правительством совместно с представителями бизнеса и активными общественными деятелями, предполагает превращение региона в точку притяжения инвесторов и туристов со всей страны. Кроме того, реализация намеченных планов положительно отразится и на местном населении, которое получит возможность отдыхать в современных оснащенных комплексах.

Для выполнения поставленных задач в 2023 году в краевом бюджете увеличена статья расходов, предусмотренных на развитие внутреннего туризма - субсидии получат юридические лица и индивидуальные предприниматели, занятые в туристической отрасли.

Кроме того, в следующем году министерство туризма готовится презентовать окончательный проект национального маршрута Хабаровского края в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил определения национальных туристских маршрутов». Предполагается, что маршрут должен раскрыть историческое величие региона, а также делать акцент на удивительную природу края.

Проект «Отдыхаем в крае», запущенный с весны 2022 года, продолжит свое распространение по территории Хабаровского края. Так, по региону пройдут специальные Дни районов, где каждый муниципалитет сможет представить перспективы развития своего туристического потенциала.

Министерство туризма в 2023 году продолжит сопровождение масштабных инвестиционных проектов, завершение которых значительно преобразит инфраструктуру не только столицы региона, но и всего Хабаровского края.

Так, хабаровчане ожидают появления многофункционального комплекса с аквапарком и гостиницей. В Солнечном районе продолжится модернизация горнолыжного курорта «Холдоми». В Комсомольске-на-Амуре инвестпроекты подразумевают создание Центра водного туризма, а также многофункционального комплекса на базе речного вокзала.

Кроме того, в 2023 году жители, наконец, смогут увидеть полностью реконструированную набережную Хабаровска, которая тянется от Уссурийского бульвара до улицы Советской. Обновление масштабного объекта включает также обустройство причала, где поместятся как прогулочные, так и круизные суда. А для яхт неподалеку от яхт-клуба по улице Советской появится своя лагуна.