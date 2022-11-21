Михаил Дегтярев: Поддержка семей с детьми - приоритет в работе органов власти

Сегодня в крае насчитывается 20795 многодетных семей Фото: Правительство Хабаровского края

Реализацию региональных программ национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» обсудили в ходе очередного заседания оперативного штаба по устойчивости экономики Хабаровского края во главе с его губернатором Михаилом Дегтяревым.

Доклад о промежуточных результатах, достигнутых на сегодня по линии «Здравоохранение», глава региона выслушал от министра здравоохранения края Юрия Бойченко, который рассказал о реализации в крае восьми проектов, на которые в общей сложности выделено более 3,5 миллиарда рублей.

Одним из главных принципов работы Михаила Дегтярева является умение слышать потребности людей. Этим и обусловлены такие существенные вложения в сферу здравоохранения. Однако благодаря активному участию Хабаровского края в национальных проектах большие суммы расходов удается компенсировать средствами федерального бюджета. Так, из 3,5 миллиарда рублей, выделенных под региональные проекты, более 3,17 миллиарда - федеральные деньги.

- Почти половина выделенных средств предусмотрена на модернизацию первичного звена. То есть на такие учреждения, куда люди приходят чаще всего. Тут и строительство, реконструкция, капитальный ремонт медицинских объектов и закупка современного оборудования, транспорта, - пояснил Михаил Дегтярев.

Одной из приоритетных задач реализации нацпроекта было обозначено снижение смертности. Как сообщил Юрий Бойченко, по общему коэффициенту смертности Хабаровский край ежегодно улучшает свои позиции. Если в 2019 году регион находился на 82 месте, то к 2022 году удалось подняться уже до 48 строчки.

Над другой задачей по увеличению темпов рождаемости край работает в рамках национального проекта «Демография». Одна из программ проекта - «Финансовая поддержка семей при рождении детей» - стимулирует семьи становиться многодетными. Как рассказал министр социальной защиты края Александр Дорофеев, за период с января по октябрь 2022 года семьям выплачено около 4,4 миллиарда рублей. Всего на реализацию проекта в этом году выделено 5,3 миллиарда рублей.

Губернатор подчеркнул, что власти всегда нацелены на максимальную поддержку семей с детьми.

- Поддержка семей с детьми - приоритет в работе органов власти. Сегодня в нашем крае насчитывается 20795 многодетных семей, в которых воспитывается почти 70 тысяч детей, и число таких семей растет, - отметил глава региона.

Социальная сфера остается основой регионального бюджета. Благодаря ресурсам, выделяемым на реализацию национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», в регионе ведется работа по переоборудованию медицинских объектов и повышению доступности медицинской помощи, в том числе дорогой и высокотехнологичной. Так, растет количество процедур экстракорпорального оплодотворения - только в 2022 году их число дошло до 990 процедур. Губернатор заявил, что государство поощряет данную инициативу, так как семьи в таком случае точно растят желанных детей.

Почти четверть жителей Хабаровского края составляют граждане старшего поколения, поэтому наряду с поддержкой детей большая работа ведется и с этой категорией граждан. Так, в рамках регионального проекта «Демография» к 2024 году планируется создать условия, чтобы граждане пожилого возраста стремились к долголетию и поддерживали здоровый образ жизни.