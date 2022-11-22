Евгений Плетнев: Некоторые жители не хотят ничего слышать про ТОС и грантовые конкурсы

Депутат отмечает, что в благоустройстве территорий города от граждан требуется больше инициативы Фото: Сергей ПЯТКОВ

Времена года сменяются одно за другим, но хабаровчане всегда хотят одного - жить в тепле, комфорте и красоте. О том, как обстоят дела с обеспечением комфорта, на РАДИО КП рассказал депутат Хабаровской городской думы по избирательному округу №23 Евгений Плетнев.

23 округ (Кировский район Хабаровска) постоянно преображается, и происходит это, в том числе, благодаря федеральным программам по благоустройству. Так, на период с 2022 по 2024 год в рамках программы «1000 дворов на Дальнем Востоке» в перечень многоквартирных домов для благоустройства по округу вошли 22 объекта.

- В рамках реализации проекта уже полностью сделаны две территории. Это большие комплексные работы, куда входило по четыре-пять домов. Особенно приятно, что в программу попал дом по улице Дзержинского, 66, так как этим домом я занимался еще с прошлого года. История была долгой, потому что дом является историческим объектом, и когда возникли проблемы с проводкой, участник на аукционе должен был обладать определенными лицензиями для работы. Но поиск завершился успешно благодаря администрации города и правительству края, - рассказал Евгений Плетнев.

Несмотря на то, что в программу «1000 дворов» попадают не все объекты, существуют и другие способы благоустройства, которые можно задействовать при серьезной активности и заинтересованности жителей.

- Хочется отметить участие ТОСов в проектах, которые проводятся на территории города. Так, один ТОС сумел привлечь средства для своего проекта из краевого бюджета, и еще три ТОСа были благоустроены за счет городского бюджета. Проблема заключается в том, что многие жители не желают проявлять активность, поддерживая свои дворы в хорошем состоянии, и считают, что им просто должны бесплатно благоустроить двор просто потому, что здесь когда-то было красиво. Когда начинаешь рассказывать про использование ТОСов и участие в различных грантовых конкурсах, то некоторые не хотят об этом ничего слышать. Это больше относится к людям старшего поколения, которых очень сложно заставить принять участие в том же голосовании на попадание в проект «1000 дворов». Поэтому считаю, что здесь необходимо вести активную работу с жителями со стороны управляющих компаний и ТСЖ.

Благоустройство касается и расселения аварийного жилищного фонда. Гупровский городок, долгое время заселенный аварийным жильем, почти полностью избавился от бараков, и в данный момент идет строительство многоквартирных домов.

- По проекту там будет около 2500 квартир, и как минимум в половине из них семьи с детьми, что влечет за собой увеличение транспортной нагрузки, так как в некоторых семьях больше одной машины. Радует, что выделены деньги на строительство детского сада по улице Запарина на 190 мест. Из бюджета города выделено 110 миллионов, и еще 68 миллионов - из краевого. Надеюсь, строительство начнется в 2023 году, потому что он уже должен работать к моменту заселения новых домов Гупровского городка. Сейчас там три действующих школы и два детских сада, а этого точно недостаточно.

Евгений Александрович рассказал, что занимался Гупровским городком по вопросам уборки мусора и жизнедеятельности проживающих там людей еще с момента своего избрания. Поэтому ему небезразлична дальнейшая судьба территории.

- В ближайшее время я хочу пообщаться с ответственными ведомствами и понять, как будет выстроена инфраструктура этой территории после застройки. Район является важной артерией Хабаровска, поэтому хочется быть уверенным в конечном результате, ведь трафик увеличится почти на пять тысяч человек. А если не озаботиться подобными вопросами, то проблема только вырастет в своих масштабах, потому что в скором времени застройке подлежит еще и дом по улице Волочаевская, 186, который также расположен максимально близко к Гупровскому городку.