Нажились на сиротах и инвалидах: суд поставит точку в деле о мошенничестве с квартирами на 15,7 миллиона рублей в Хабаровском крае

Ущерб региональному бюджету оценили в более чем 15,7 миллиона рублей Фото: Александра ШОПЕНКО

Бывший директор КГКУ «Краевой имущественный комплекс» обвиняется в махинациях с квартирами для детей-инвалидов и сирот. Следствие считает, что мужчина сдавал информацию об аукционах знакомой бизнесменше. Эти данные помогали ей продавать квартиры, даже те, которые не подходили по условиям.

Система работала следующим образом: «Краевой имущественный комплекс» объявлял аукцион по покупке квартир для детей-инвалидов и сирот в собственность региона. Директор учреждения «сливал» бизнесменше данные о планируемых закупочных процедурах, количестве участников закупки, текущем положении поданной заявки. Женщине даже сообщалось, когда нужно снижать запрашиваемую цену.

Квартиры подыскивала риелтор. Часть из них не походила по условиям конкурса по площади. Тогда в дело вступала кадастровый инженер. Она вносила завышенные данные о квадратуре в технический план жилого помещения.

Другую часть квартир край покупал по наивысшей цене. Это получалось благодаря тому, что условия конкурсов подготавливались под жилые помещения, которые были в наличии у бизнесменши. Тем самым были созданы препятствия для других участников рынка недвижимости.

ОФИЦИАЛЬНО

Схема работала с 2020 по май 2021 года. За это время бизнесменша успела продать краю 20 квартир. Ущерб региональному бюджету оценили в более чем 15,7 миллиона рублей. Участников цепочки задержали.

- Уголовное дело в отношении директора казенного учреждения было заведено по статье «Пособничество в мошенничестве, злоупотребление должностными полномочиями». Его будет рассматривать городской Центральный районный суд, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Перечень обвиняемых по этому делу немаленький. По сообщению краевого СУ СКР, по нему также проходит начальник отдела закупок «Краевого имущественного комплекса» за пособничество в мошенничестве и злоупотребление в сфере закупок.

Бизнесменше вменяют мошенничество, кадастровому инженеру - внесение заведомо ложных сведений в технический план жилого помещения

Риелтор обвиняется в пособничестве в мошенничестве и в подстрекательстве к внесению заведомо ложных сведений в технический план жилого помещения.

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