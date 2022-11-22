«Сломать руки всем троим»: подростков из Комсомольска-на-Амуре затравили в Сети за разломанный гамак

Дети практиковали разные приемы, пока гамак не рухнул на землю. Фото: https://vk.com/lovekomsomolsk

Организация инфраструктуры - важное дело для любого города. Жители хотят жить в комфорте, и для этого строятся малые архитектурные формы, в числе которых могут быть горки, скамейки, качели или, например, гамаки, предназначенные для короткого привала или экстренного ухода за ребенком.

Любая постройка требует определенных физических усилий и денежных вложений. Но иногда решение о том, оставаться какому-то объекту или быть уничтоженным, берут на себя те, кто еще не несет ответственности даже за свою собственную жизнь.

Так, на видео попал пример бездумного вандализма в Комсомольске-на-Амуре. Только этой осенью сквер рядом с Центром молодежных программ пополнился новыми гамаками. Но группа подростков, усомнившись в красоте либо в прочности одного из объектов, принялась устраивать ему настоящий краш-тест.

Сначала один из школьников пытался взобраться на гамак сверху, предположительно так, чтобы вдавить его в землю. Когда маневр не удался, то «санитары леса» начали раскачивать изделие, что есть силы, помогая ногами. В конце концов, ребятам удалось сломить сопротивление гамака, и тот повалился на снег. Закончив свой перформанс, школьники быстро покинули место происшествия.

Мотив данного акта вандализма, совершенного детьми, остается неясным, но, вероятно, что его вовсе не было. В соцсетях одни комментаторы предлагают решать вопросы с такими детьми путем физической расправы, потому что только так они поймут свою ошибку.

- Поймать и сломать руки всем троим. Самое лучшее воспитание! - прокомментировал один из пользователей.

Другие обращают внимание на отсутствие у детей интересных хобби, с которыми не находилось бы времени на подобные выходки. Остается надеяться, что до ребят каким-то образом дойдет, что ломать - не строить, и если они хотят жить в красивом и комфортном городе, то свою силу лучше направлять на созидание.

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