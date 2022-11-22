Обещали скорую смерть и выманивали деньги: менеджер лжеклиники в Комсомольске обманывала людей, выдумывая жуткие диагнозы

Псевдомедицинские центры работали в Хабаровском крае и Приамурье Фото: Оперативная съемка

Довести до отчаяния, а затем подарить надежду - подобный принцип использовали дельцы в сети псевдомедицинских центров, которые работали в Хабаровском крае и Приамурье. Лжеклиники заманивали к себе клиентов, а потом оставляли их с пустыми карманами. Как? С помощью жесткого прессинга по поводу здоровья.

«ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА БЕСПЛАТНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ»

Наверняка многим звонили с подобными предложениями. Обещали быстрый и полный осмотр всего организма на передовом оборудовании. Также поступали и в «***» (пока не осудят всех функционеров, мы не можем писать название центра - прим. ред.). Покупались в основном пенсионеры и люди с подорванным здоровьем.

В фальшивых клиниках все выглядело убедительно: стерильные кабинеты, многочисленные дипломы, люди в белых халатах, с виду мудреное оборудование, кушетки, а отовсюду доносились медицинские термины. Многие клевали на весь этот антураж и попадали в руки манипуляторов, у которых нет медицинского образования. Да что там, у самой конторы не было необходимой лицензии.

Пришедший в «***» человек попадал в руки к менеджеру. В его обязанности входило собрать анамнез клиента, а затем провести полную диагностику на якобы уникальном оборудовании. Аппарат показывал все болячки пациента: от мочекаменной болезни до проблем с сердцем. Вот уж действительно - передовая установка! Такую бы во все больницы, и врачи могли бы ставить диагнозы без сложных манипуляций.

На деле клиента осматривали на обычном фитнес-аппарате, который показывает лишь процент жира, воды и мышц в организме. Это была эдакая ширма - обещали же передовую установку. На основе полученных ранее данных о состоянии здоровья менеджеры ставили свой диагноз. В основном - страшный. Диагнозы подавались в нагнетающем ключе, но с лучиком надежды: «Только мы сможем вам помочь».

С ВАС 200 ТЫСЯЧ

«Лечение» было, естественно, не бесплатным. Шокированным от диагноза клиентам назывались разные суммы: от 80 до 300 тысяч рублей. Тут пациент уже было терял веру на то, чтобы поправить здоровье. Но звучало спасительное: «Есть федеральная квота». Абсолютно выдуманная.

По этой квоте человек якобы получал скидку, но нужно было умудриться влезть в эту программу. Условие - полностью оплатить «лечение». Если денег нет, вам с радостью одобрят кредит. Благо представители банков в широком ассортименте присутствовали в «***».

Что до самого «лечения», то оно чаще всего ограничивалось массажем. Некоторые приходили в себя уже дома или после нескольких манипуляций. Обманутые люди с дырами в карманах приходили скандалить в лжеклиники, пытались отменить кредиты, но было поздно.

К сожалению, сами экс-пациенты лжеклиник со СМИ общаться не желают - видимо, стыдно. Люди обивают пороги судов в надежде вернуть отданные дельцам деньги. Но, по словам адвокатов, вряд ли кому-то удастся отбить полную сумму.

ДВА ГОДА ЛУКАВСТВА

Ирина (имя изменено - прим. ред.) устроилась менеджером в одну из «***» Комсомольска в 2017 году. Проработала там два года, до самого закрытия лжеклиники. За этот период 33-летняя женщина в составе ОПГ выманила у бабушек и дедушек более 129 миллионов рублей. И еще 800 тысяч рублей не успела - наведались оперативники.

- Уголовное дело было заведено по статьям «Мошенничество и покушение на мошенничество». Суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно, с испытательным сроком четыре года, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель краевой прокуратуры.

Центры закрыли в 2019 году, тогда в лжеклиники наведались люди в масках. Задержали всех, кого могли, сейчас ведется следствие. По некоторым фигурантам, которые заключили досудебные соглашения, уже идут суды, ряду функционеров вынесли приговоры.

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