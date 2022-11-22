Гонять тачки и возить людей: между Колымой и Приморьем хотят запустить паром

Окончание строительства намечено на 2023 год. После паром начнет курсировать Фото: керченский судостроительный завод

В Магаданской области ведутся интересные разговоры: оказывается, в обозримом будущем между Колымой и приморским Владивостоком вполне может начать курсировать новенький паром. Причем перевозить он может не только пассажиров, но и машины.

Речь идет о заложенном еще в марте 2020 года пароме проекта СNF 22. Это автомобильный грузопассажирский корабль, строящийся для нужд дальневосточных регионов. Строит паром АО «Судостроительный завод имени Б. Е. Бутомы», по проекту корабль будет 119 метров в длину и 17,5 в ширину. На борту он сможет размещать 150 пассажиров и 50 автомобилей, а курсировать - в Охотском и Японском морях.

Паром будет перевозить машины и людей Фото: керченский судостроительный завод

Сообщение о том, что паром запустят в рейсы между Колымой и Владивостоком, пока не получило своего подтверждения, но власти Колымы надеются, что у них получится - они намерены выступить с инициативой сразу, как только корабль будет достроен. Об этом «КП» - Хабаровск» рассказал Сергей Красоткин, замминистра дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области.

- Паром, который сейчас строится в Керчи по линии Правительства РФ, будет базироваться в Петропавловске-Камчатском. Он будет ходить по Дальнему Востоку, по Охотскому морю, в наших восточных и северных широтах. Мы хотим выступить с инициативой, чтобы он осуществлял также рейсы между Магаданом и Владивостоком на регулярной основе, - говорит Сергей Красоткин.

Строительство парома и в целом возобновление именно грузопассажирского сообщения между дальневосточными портами получило поддержку президента России Владимира Путина. Это судно в действительности очень важно, субъекты Дальнего Востока - Камчатка, Сахалинская область и Приморский край - уже больше 30 лет не имеют морского пассажирского сообщения, хотя все три расположены на морском побережье.

Что касается именно Колымы, то здесь, по мнению Сергея Красоткина, уже только факт, что будут перевозиться автомобили, говорит о том, что сообщение окажется особо востребованным.

- У нас много автомобилистов, которые из Владивостока машины гоняют, поэтому, я думаю, даже за счет этого уже будет востребовано. По срокам сказать точно не могу, обычное торговое судно идет до семи дней между регионами, а тут пока неизвестно, Все зависит от технических характеристик, метеоусловий, и если это зима, то и от ледовой проводки, - рассказывает в беседе с «КП» - Хабаровск» Красоткин.

Власти Колымы будут ходатайствовать о запуске маршрута через них сразу, как только паром спустят на воду, и начнется проработка движения. По предварительным данным, окончание строительства намечено на 2023 год.