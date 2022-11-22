Маски-шоу и отобранное золото: горняки нажили проблем из-за «нелегалов» в Магаданской области

Участок ручья Солнечный в Магаданской области Фото: предоставлено «КП» - Хабаровск»

Настоящий остросюжетный детектив развернулся в Магаданской области. В конце августа 2022 года у ручья Солнечный в Ягоднинском районе геологи, машинисты и водители работали, как обычно, на своем лицензированном участке.

Как в заправском боевике, откуда ни возьмись, из пролеска выскочило три человека в камуфляже и черных масках на лицах. Кто это - непонятно, но в руках одного из них был пистолет Макарова, у второго - пистолет-пулемет, а третий мужчина чуть позади снимал весь процесс на камеру. Пранкеры - можно подумать. Но все оказалось совсем не так.

Позже выяснилось, что люди в масках - это сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями УМВД России по Магаданской области, которые показали свои удостоверения.

- На участке в тот момент работало 40 человек. Все подали письменные рапорты о случившемся, - рассказал «КП» - Хабаровск» Сергей Булеков, директор горнодобывающей компании «Карьер».

Организация уже второй год занимается геологоразведкой на этом месте, имея лицензию, кучу разрешений и утвержденный Госэкспертизой проект (документы имеются в распоряжении редакции - прим. ред.).

Лицензия компании «Карьер» на осуществление деятельности Фото: предоставлено «КП» - Хабаровск»

- Годом ранее наши геологи, заехав на лицензионный участок ручья Солнечный, обнаружили тяжелую технику и работающий прибор (приспособление для геологоразведки недр - прим. ред.). Старатели незаконно работали на нашей лицензии, и мы попросили их остановить промывку, убрать технику и оборудование. Неизвестные не послушали. Поэтому после второго предупреждения пришлось сообщить правоохранительным органам. Через две недели приехали оперативки, произвели съемку, обыски. Даже изъяли какое-то оборудование. На этом, правда, все и успокоилось.

В 2022 году группа неизвестных лиц также работала на этом ручье, но ниже границы лицензированного участка. Без капли стеснения «нелегалы» перемывали грунт, чтобы получить из него золото для дальнейшей незаконной перепродажи.

- Их деятельность никто не проверял, даже административного правонарушения не выявили.

Напротив, компания «Карьер» передавала весь полученный в ходе работ золотосодержащий материал на шлихообогатительную фабрику (ШОФ - прим. ред.) «МагЗолото-Инвест», которая находится по соседству. Между двумя предприятиями действует договор на обработку шлиха и хранение золотого концентрата.

- Сотрудники полиции приехали и арестовали четыре бочки со шлихом. Две из них были сданы в обработку в золотодобывающую компанию «Сусуманзолото» 24 августа, то есть через два дня после обыска. Также после оперативных действий на участке правоохранители изъяли из сейфа «МагЗолото-Инвест» ранее подписанный и отдельно запакованный концентрат. Что с этим драгоценным металлом сейчас - неизвестно.

Кроме того, у предприятий изъяли документы, жесткие диски и телефоны. Без журнала технического обслуживания оборудования пришлось остановить деятельность ШОФ «МагЗолото-Инвест» и распустить персонал по домам. Под удар попали не только компании-фигуранты, но и предприятия-партнеры.

- Нам пообещали не препятствовать копированию документов, а на самом деле ничего не дали. У геологов и маркшейдеров сейчас идет отчетный период по бухгалтерии. Они не могут сдать отчеты уже три недели. Предприятия несут убытки - и немалые.

В октябре было завело уголовное дело по статье о незаконном хранении драгметалла в крупном размере.

- Уголовное дело находится на стадии расследования. Мы обязательно дадим комментарий, как только это станет возможным, - рассказали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе УМВД России по Магаданской области.

От имени директора компании «Карьер» была отправлена жалоба в прокуратуру Магаданской области о затягивании сроков расследования. Однако в ответе ведомства от 2 ноября отмечается, что никаких нарушений в действиях органа дознания не выявлено.

Письменный отказ прокуратуры на жалобу о действиях сотрудников УМВД Фото: предоставлено «КП» - Хабаровск»

- В этом прослеживается заказной характер дела, но подозрения к делу не пришьешь. Мы считаем, что уголовное дело возбуждено необоснованно, - посетовал Сергей Булеков, директор горнодобывающей компании «Карьер».

«КП» - Хабаровск» продолжает следить за развитием событий.

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