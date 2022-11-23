Счастье, что сын приехал: в Биробиджане семья спаслась из пожара благодаря внезапному визиту родственника

Напуганная семья была невероятно рада приезду пожарных Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Иногда происходят события, после которых можно начать верить в судьбу, знаки и прочую магию. Так, минувшая ночь в Биробиджане могла бы закончиться для жителей дома по улице Туркменской потерей жилья или еще более плачевными последствиями, если бы не стечение обстоятельств.

Около 22 часов в пожарно-спасательную службу МЧС поступил вызов о пожаре на улице Туркменской, где загорелся деревянный дом. Однако этого звонка пожарным могло и не быть, так как незадолго до случившегося многодетная семья, проживающая в доме, уже готовилась ко сну. Стоило только дому погрузиться в сон, как внезапный визит нарушил все планы хозяев на спокойную ночь.

- Мы уже спали, но, к счастью, приехал сын, который сразу забежал в комнату и закричал, что дом горит, - рассказал один из жильцов дома.

Выяснилось, что огонь охватил межэтажное перекрытие деревянного дома. Хозяин отметил, что огонь мог распространиться намного быстрее и мощнее, если бы не базальтовый утеплитель, которым был покрыт потолок. Обнаружив горящие стены, семье удалось экстренно вытащить из дома шестерых детей - троих своих и еще троицу, которая находилась в гостях, после чего оставшиеся принялись тушить пожар самостоятельно. Попытка оказалась безуспешной, поэтому на помощь прибыли спасатели.

- Пожарные пролили водой обнаруженное пламя, но между досками продолжалось скрытое горение, которое также установили и вовремя затушили. Пострадавших нет, - рассказала Ольга Минчакова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по ЕАО.

Очаг возгорания дает повод предполагать, что все началось с воспламенившейся проводки. В настоящее время на месте работает инспектор, который продолжает устанавливать причины пожара и другие обстоятельства происшествия.

Семью, чей дом потрепал огонь, пока приютили родственники, где каждый из них может отметить свой второй день рождения.