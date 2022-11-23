Самая дорогая парковка: глыба льда расквасила водителю из Комсомольска машину

Машина оказалась фактически уничтожена Фото: Telegram/komsagram

В погожий мартовский день ничего не предвещало беды. Максим (имя изменено - прим. ред.) приехал домой на проспект Первостроителей, 41 и припарковал свой автомобиль в специальном расширении около подъезда, чтобы выгрузить строительные материалы. Никаких запрещающих парковку знаков там не установлено.

Выйдя из подъезда спустя полчаса, Максим наблюдал следующую картину: откуда-то сверху на его пикап Ford Ranger свалилась глыба льда и спрессованного снега. Машина оказалась фактически уничтожена. Месиво пробило крышу, повредило капот, серьезно деформировало кузов и ходовую часть. Очень неприятное зрелище, особенно когда ты знаешь, что до этого машина находилась в идеальном состоянии.

Вызвав независимого оценщика, пострадавший услышал неутешительный прогноз - стоимость ремонта «железного коня» перевалит за полтора миллиона рублей. Недолго думая, при помощи юристов Максим составил досудебную претензию о возмещении ущерба в адрес управляющей компании «Служба заказчика по МКД». Впрочем, она осталась без ответа, и ничего другого не оставалось, кроме как идти в суд.

В назначенный день в заседании участвовал представитель пострадавшего, который сообщил, что выплаченных в досудебном порядке 150 тысяч рублей недостаточно для ремонта поврежденной техники.

Сторона «управляйки» также не признала требования пострадавшего, сославшись на то, что кровля крыши, откуда упала снежно-ледяная масса, является мягкой, и ее не рекомендуется чистить из-за опасности повреждения. Кроме того, сторона защиты пыталась доказать обоюдную вину, потому что потерпевший припарковал свой автомобиль впритык к подъезду, а не в десяти метрах от дома.

Изучив доводы истца и ответчика, суд решил частично удовлетворить требования, то есть снизить стоимость материального ущерба на 50 процентов - до 796 984 рублей. Также Максим получит возмещение расходов на оплату услуг оценщика в размере пяти тысяч рублей и компенсацию морального вреда в размере 25 тысяч рублей.

А вот «управляйка» этими суммами не отделалась. Помимо выплаты потерпевшему, с компании взыскали штраф в размере 20 тысяч рублей за несоблюдение добровольного порядка удовлетворений требований потребителя и 11 519 рублей в качестве госпошлины.

Решение суда в законную силу еще не вступило - представители управляющей компании подали апелляцию, чтобы обжаловать вынесенный приговор.

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