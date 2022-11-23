Студентку колледжа Комсомольска-на-Амуре нашли мертвой после скоропостижной смерти подруги

Девушка училась в Колледже технологий и сервиса. Фото: www.knacits.ru

В Комсомольске-на-Амуре ЧП: найдено тело 17-летней студентки колледжа технологий и сервиса Ирины (имя изменено - прим. ред.). Девушка, по информации Amur Mash, свела счеты с жизнью после личной трагедии. За несколько дней до этого скончалась ее подруга.

По данным издания, подруга Ирины - девятиклассница Инженерной школы - умерла 7 ноября. Предварительная причина - ссоры с требовательной мамой. Мертвую девушку обнаружили в квартире на Вокзальной улице.

Студентка Ирина тяжело переживала смерть подруги. Предварительно, девушка не смогла вынести горя и спустя десять дней умерла в результате самоубийства. Ее тело нашли в одном из подъездов дома на Бульваре Юности.

- Да, такой случай зафиксирован. Пока без подробностей, так как речь идет о суициде несовершеннолетней, - сообщил «КП» - Хабаровск» источник в правоохранительных органах.

Правоохранительные органы ситуацию не комментируют. «КП» - Хабаровск» следит за развитием событий.

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