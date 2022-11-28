Погода в Хабаровском крае взяла курс на зиму Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Хабаровском крае взяла курс на зиму. Отправной точкой стал прошедший на выходных циклон, который завалил большую часть края снегом. Теперь температуры резко пойдут вниз, а ледяной ветер будет пронизывать до костей.

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Погода на неделю в Хабаровском крае не сулит ничего хорошего. 28 ноября в регионе будет солнечно и относительно тепло для конца осени. Не исключено, что пройдет небольшой снег. Ближе к ночи ситуация начнет резко меняться: на передовую выйдет очень крепкий ветер 15-20 метров в секунду. Он станет предвестником непогоды.

- С завтрашнего дня (29 ноября - прим. ред.) к нам придет очередной циклон. Ожидается сильный снег, особенно в центральных, южных районах и на восточном побережье края, - рассказала в эфире радио «КП» - Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

Циклон, предварительно, уйдет 30 ноября. А вместе с ним и не очень низкие температуры. С этого периода столбики термометров опустятся до -23 -28 градусов ночью. Днем покажут -15 -23 градуса. Морозно и ветрено будет первые три дня декабря.