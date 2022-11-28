По стенам льются фекалии: житель Хабаровска превратил жизнь соседей в ад

Квартира похожа на самую настоящую свалку Фото: портал Голос27

Картина, напоминающая кадр из фильма ужасов: покрывшиеся грибком и плесенью стены, на которых устраивают пир противные рыжие насекомые, выбитые окна, сломанные двери, на полу, если только это можно назвать полом, разбросано все подряд - от мусора, грязной одежды и груды бутылок до подобия постельного белья и каких-то рваных пакетов. Это место похоже не на квартиру, а на заброшенный сарай, в котором регулярно заседают маргинальные элементы.

Хозяин тащит хлам в дом с помойки Фото: портал Голос27

Вот такая атмосферная квартира находится в Хабаровске, в Южном микрорайоне. О том, что хозяева превратили это место в помойку, сообщил сосед из квартиры этажом ниже. Он написал уже не одну жалобу на портал «Голос27», мужчина не очень-то доволен, что его регулярно топят сверху, причем не только водой, но и всем тем, что спускают в унитаз… а еще по всему дому ползают тараканы. Кроме того, бесконечные застолья, крики, драки, шум и гам не дают спокойно жить буквально всем соседям.

На стенах в квартире уже образовался грибок Фото: портал Голос27

Страшно даже представить, что происходит за этой дверью. Кажется, смрад и грязь будто просачиваются через все щели, а, простите, испражнениями провоняли уже все перекрытия и стены.

- В этом, 2022 году, затопления начались уже фекалиями по несколько раз на день, из-за чего в моей квартире стоит вонь, потолок и стены в подтеках. Сколько бы мастерами из ЖЭУ-21 не составлялось актов о затоплении, сантехниками не перекрывались стояки ХВС и ГВС, по-прежнему сосед сверху, из квартиры 38, продолжает затапливать канализацией мою ванну и туалет, кухню, - пишет хабаровчанин в своей жалобе.

В квартире частенько устраиваются застолья Фото: портал Голос27

Обычные люди страдают от соседских выкидонов с 2009 года. По словам жильцов, он тащит в свою квартиру мусор с помойки. Уже давным-давно от него побежали тараканы и заполонили весь дом, травля ни к какому результату не приводит, для рыжих там самая благоприятная среда.

Тараканы чувствуют себя прекрасно в этом месте Фото: портал Голос27

- Мне 69 лет, и теперь, в моем возрасте, ползать по потолкам, после затоплений вновь делать ремонт, у меня нет ни здоровья, ни финансов. Из-за затоплений я не могу продать или поменять свою квартиру. Помогите! - пишет хабаровчанин.

Жильцы дома на Ворошилова уже писали коллективные жалобы, обращались в полицию, просили помощи. Но в связи с тем, что состава преступления в действиях горе-соседа не было обнаружено, повлиять на него никто так и не смог.

Сейчас соседи уже не согласны на полумеры, они начали требовать, чтобы мужчину выселили из квартиры, иначе жизни спокойной им не видать. 25 ноября краевые власти приняли жалобу хабаровчан в работу.