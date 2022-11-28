Накануне расстался с девушкой: житель Хабаровского края погиб, упав с 30-метровой высоты

Смерть молодого человека наступила мгновенно Фото: Скриншот с видео

Молодой житель Амурска выпал из окна. ЧП случилось в ночь с 26 на 27 ноября. Парень погиб, в обстоятельствах его смерти разбираются правоохранительные органы.

Амурчанин выпал из окна подъезда, которое находится на площадке между девятым и десятым этажами. Момент падения 19-летнего парня попал на видео. На жестких кадрах видно, как он упал на мусорные баки. Смерть молодого человека наступила мгновенно.

- Накануне погибший расстался с девушкой. Как рассказали его близкие, он очень из-за этого переживал, - рассказал «КП» - Хабаровск» источник в правоохранительных органах региона.

Что произошло на самом деле - сейчас выясняют следователи. Им предстоит установить, как парень выпал из окна, и приложил ли кто-то к этому руку.

- По данному факту проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет принято законное решение, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Мария Токмачева, представитель краевого СУ СКР.

«КП» - Хабаровск» следит за развитием событий.

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