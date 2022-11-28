Александр Федчишин: Отсутствие школ - проблема не одного округа, а всего города

В седьмом округе к 2024 году появится новая школа на 1100 мест Фото: Сергей ПЯТКОВ

Если кто-то из жителей говорит, что в городе ничего нельзя сделать своими силами, то он, скорее всего, просто не хочет ничего делать. Добиться желаемого благоустройства можно благодаря активности и взаимодействию с организациями и властями. О том, что появится в Хабаровске в ближайшее время, и чего могут добиться жители, имея серьезный подход к делу, на РАДИО КП рассказал депутат Хабаровской городской думы по избирательному округу №7 Александр Федчишин.

До Нового года остается месяц с небольшим, и некоторые стараются уже сейчас озаботиться обеспечением новогоднего настроения у себя в районе.

- В комитете по управлению Железнодорожным районом определено место для установки новогодней елки - сквер около школы №23. Но некоторые жители против, потому что туда далеко и долго ехать, поэтому предлагают перенести поближе. Так, на личных приемах жители просят поставить елку, например, в сквере на Матвеевском шоссе. При проработке этого вопроса есть свои нюансы. Если мы поставим одну елку в другом месте, то затем люди попросят еще одну, но еще ближе, и это может продолжаться снова и снова. Стоимость даже одной елки достаточно высока, а сегодня значительная часть средств направляется на поддержку наших участников СВО. Есть предложение прорабатывать вопрос с управляющими компаниями о проведении праздника во дворах. И если собственники готовы собрать средства, то это хорошая альтернатива, - говорит Александр Юрьевич.

Депутат добавил, что комитет по управлению Железнодорожным районом приглашает детей от 7 до 17 лет принять участие в фестивале «Новогодние игрушки». До 2 декабря игрушки необходимо предоставить в комитет, и лучшие попадут на главную районную елку, а победители получат подарки.

Зимой дети и взрослые достают коньки, чтобы просто покататься или погонять шайбу. Но дело в том, что хоть в городе и полно коробок, не на всех из них с наступлением зимы появляется лед.

- Не в каждом дворе есть коробка, которую можно залить. Но решение вопроса обустроенной хоккейной коробки также в руках инициативных граждан. Для начала нужно понять, входит ли площадка в границы кадастрового участка, который принадлежит многоквартирному дому. Если входит, то можно договориться в дворовом чате, чтобы сделать полезную вещь для детей, инициировать собрание и попросить управляющую компанию или ТСЖ залить каток. Но выяснять тоже нужно осторожно. Однажды я нашел площадку, которая была в плохом состоянии, и решил разобраться. Написал в управляющую организацию, которая пояснила, что обращаться нужно к районной администрации. Тогда я обратился в контрольно-надзорный орган. Они приехали, установили, что площадка не подходит под нормы безопасности, и ее просто убрали. Поэтому, чтобы не стать жертвой механизма «нет площадки - нет проблемы», такие инициативы следует прорабатывать через создание ТОС, чтобы уже в рамках ТОС сделать площадку.

Показывая свою эффективность, ТОС продолжают набирать популярность на территории Хабаровска.

- На недавнем заседании городской думы мы утверждали границы новых 20 ТОС. А на заседании комитета по местному самоуправлению мы рассмотрели еще 10 новых ТОС и вынесли на думу решение об утверждении границ. Работа ТОС на слуху, жители интересуются друг у друга о преимуществах участия в ТОС, и иногда это приводит к каким-то общим коллаборациям. Ежегодно на всех уровнях власти увеличивают суммы грантовой поддержки, и люди видят, что их инициативы могут воплощаться в жизнь.

Для комфортного проживания требуются не только благоустроенные территории для игр и развлечений. Город нуждается и в социальных объектах - школах, садах, медицинских учреждениях. Так, на улице Демьяна Бедного к 2024 году появится новая школа на 1100 мест, строительство которой стало возможным в рамках концессионного соглашения.

- В середине осени земельный участок под строительство бел передан из муниципальной собственности в краевую, и 9 ноября застройщик получил разрешение на строительство. Площадь участка под строительство составляет порядка 30 тысяч квадратных метров. На территории планируется разместить спортивно-физкультурную зону, включающую спортивное ядро с круговой дорожкой 200 метров длиной, секторы для метания ядра, прыжков в длину, баскетбольные и волейбольные площадки. В школе будут функционировать 44 класса по 25 человек - 16 классов будут отведены под начальное образование, и еще 28 - под основное среднее.

Город разрастается большими темпами. Продолжается появление новых жилищных комплексов, поэтому школа закроет потребности многих семей.

- Строительство новых школ - одно из приоритетных направлений народной программы партии «Единая Россия», потому что отсутствие школ - это проблема не только района или округа, а всего города. Даже если строить по две школы в год, то этого все равно не хватит для оптимального распределения детей по образовательным учреждениям. Сейчас во всех школах зафиксирован перебор. Если школа рассчитана на 700 мест, то учиться в ней могут 740 детей, а то и больше. Поэтому новая школа точно придется ко двору.