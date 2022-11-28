Михаил Дегтярев: Получать качественные медицинские услуги должен каждый житель Хабаровского края

Михаил Дегтярев вместе с фельдшером нового ФАПа Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Вопросы оказания качественной медицинской помощи и обеспечения продовольственной безопасности необходимо держать на постоянном контроле. Лучше всего с положением дел можно ознакомиться, если видеть ситуацию своими глазами, поэтому Михаил Дегтярев отправился лично осматривать социально значимые объекты края.

Так, губернатор посетил село Константиновка, где со дня на день откроет свои двери новый фельдшерско-акушерский пункт. Прежний ФАП, расположенный в старом здании, не мог удовлетворить потребности пациентов, поэтому для жителей, которых в селе порядка 300 человек, открытие нового объекта стало долгожданным событием.

Площадь нового ФАПа - 190 квадратных метров Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Площадь нового пункта - 190 квадратных метров, но ФАП, тем не менее, оснащен всем необходимым для качественного обслуживания.

- Каждый житель края должен получать качественные медицинские услуги. Президент России Владимир Владимирович Путин подчеркивает, что необходимо концентрировать усилия на первичном звене здравоохранения, с которым соприкасается каждый человек и каждая семья. И в Константиновке для этого сегодня созданы все условия, - отметил Михаил Дегтярев.

ФАП включает в себя три кабинета, начиненных современным оборудованием: ингаляторы, дефибрилляторы, переносные электрокардиографы, а также приборы для анализа уровня холестерина и сахара. Для срочных консультаций специалисту не придется срываться и ехать в столицу - подключенный интернет позволяет получать ответы на возникшие вопросы в онлайн-формате.

ФАП оснащен тремя кабинетами и всем необходимым оборудованием Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Кроме того, для удобства работы медицинского сотрудника и доступности в случае непредвиденных ситуаций прямо в ФАПе предусмотрена двухкомнатная квартира с большой кроватью и прочими удобствами.

Следующим пунктом объезда стало сельскохозяйственное предприятие «Колос». Основной упор здесь делается на производстве мяса, благодаря чему за прошлый год объемы производства достигли 108 тонн. Сейчас во владении предприятия находится порядка 1200 голов скота, из которых половину составляют коровы.

Но на одном мясе производственные мощности «Колоса» не ограничиваются. Здесь же выращиваются помидоры, огурцы, морковь, картофель, лук и капуста. Для надежного хранения больших объемов овощей оборудовано овощехранилище размером в несколько этажей. После обработки овощи продаются на территории Хабаровского края. В частности, продукцию можно увидеть на прилавках сети магазинов «Самбери». Параллельно на СПХ функционирует еще и собственная пекарня.

Картофелехранилище СПХ «Колос» Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Губернатор отметил важность подобных предприятий, продолжающих плодотворную работу по импортозамещению.

- Несмотря на внешнеэкономические условия, предприятие стабильно обеспечивает наших граждан важнейшими продуктами: картофелем, овощами и мясом. «Колос» ежегодно пользуется господдержкой на проведение сезонных полевых работ, приобретение элитных семян и техники, - добавил глава региона.

Нынешнее хранилище насчитывает два этажа, но в будущем объект ожидает реконструкция Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Говоря о поддержке, предприятие в 2022 году получило более трех миллионов рублей. Средства идут в том числе на масштабирование территорий - к 2023 году площадь посадки картофеля увеличится до 100 гектаров. Кроме того, увеличению производственных мощностей поспособствует новое оборудование для переработки картофеля и реконструкция картофелехранилища. Эти цели были обозначены в грантовой заявке, которая уже направлена на рассмотрение краевому правительству.