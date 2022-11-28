В Хабаровске завершилась «Черная пятница» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске, как и в других регионах России, подходит к концу период скидок, который получил название «Черная пятница». В период с 25 по 28 ноября большое количество людей смогло зарядиться дофаминами и заранее позаботиться о подарках на Новый год и Рождество.

Как выяснилось, жители Хабаровска предпочли не поддаваться искушению тратить деньги в магазинах, объяснив это недобросовестностью некоторых продавцов, которые повышают цены таким образом, что с учетом скидки товар выходит дороже, чем он стоил до распродажи. Но истинные шопоголики все же нашлись. Сравнив цены, они побежали скупать модные вещи в торговые центры города.

Однако в этом году все оказалось не так радужно, как на рекламных площадях.

- В целом мы ожидали большего количества посетителей. Трафик был больше обычного, но погодные условия, ситуация на дорогах и высокая стоимость такси помешали многим людям приехать, - рассказала «КП» - Хабаровск» Дарья Юрочкина, маркетолог торгово-развлекательного комплекса «Броско Молл».

В целом культура таких акций пришла в Россию относительно недавно. Поэтому потребители смотрят на них с опаской. В то же время не все предприниматели правильно понимают ее суть. Впереди еще долгий путь, чтобы привить правильное отношение к загадочной «Черной пятнице».

- Финансовым и репутационным победителем вышли те магазины, кто грамотно просчитал акции с большими скидками и сделал акцент на качественной рекламе. Результатами распродажи они остались довольны.

Аналогичные акции прошли и в других торговых центрах Хабаровска.

- В этом году много продавцов сделали очень хорошие скидки, вплоть до 70 процентов, чтобы привлечь покупателей. Кроме скидок посетителям ненавязчиво предложили поучаствовать в розыгрыше с солидным призовым фондом, - рассказал «КП» - Хабаровск» управляющий одного из магазинов.

Не подвели и крупные федеральные торговые сети. Например, известный по всей стране магазин электроники объявил финальную распродажу года со скидками 50 процентов. Это приятный повод обновить бытовую технику без утомительного ожидания заказа.

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