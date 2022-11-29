Краевая столица утром оказалась практически парализована Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Циклон в Хабаровске 29 ноября продолжает бушевать и засыпать город снегом. Осадки начались еще вечером, 28 числа, и, похоже, не собираются прекращаться. Краевая столица утром оказалась практически парализована. Последствиями снега в Хабаровске делятся местные жители.

Дворы и улицы города стали больше похожи на заснеженные горки Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

ТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛАПС В ХАБАРОВСКЕ 29 НОЯБРЯ

С самого утра город встал в одну огромную пробку. Приложения показывали максимально сложную дорожную обстановку и присваивали ей десять баллов. «Код красный» был на основных транспортных артериях краевой столицы: Краснореченской, Пионерской, Воронежской, Большой. Пробки в Хабаровске сковали центр города.

В автобусы невозможно было забраться Фото: Кирилл КЕМЕНЕВ

В таких условиях автобусы были переполнены, пассажиры толпами стояли на остановках в ожидании более-менее свободной машины общественного транспорта. Спрос на такси взлетел до грабительских почти 500 рублей за трехкилометровую поездку. И то машину приходилось ждать дольше обычного.

Родителям школьников из-за циклона в Хабаровске разрешили не отправлять детей на учебу.

УБОРКА СНЕГА В ХАБАРОВСКЕ 29 НОЯБРЯ

Дворы и улицы города стали больше похожи на заснеженные горки. Ранним пташками приходилось протаптывать тропинки, идя по сугробам по колено. По сообщению мэрии города, коммунальщики вышли на уборку территорий. Они расчищают тротуары, остановки, лестницы пешеходных переходов.

Ранним пташками приходилось протаптывать тропинки, идя по сугробам по колено Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

- Попросил управление благоустройства немедленно усилить работу по уборке тротуаров и автобусных остановок вблизи важных социальных объектов: поликлиник, школ, садиков. Также производить расчистку дорог и особо уделить внимание нашим трем холмам, - сообщил Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

СПИСОК УЛИЦ, КОТОРЫЕ УБЕРУТ 29 НОЯБРЯ

МУП «Южное»

- очистка проезжей части улицы Яблоневая, Пассажирская;

- уборка остановок и пешеходных переходов по улицам Ленина, Карла Маркса, Муравьева Амурского;

- очистка остановок - Суворова (от Краснореченской в сторону проспекта 60 лет Октября), Краснореченская (остановка Сурикова до Флегонтова).

МУП «Север»

- вывоз снега с прибордюрной зоны по улице Серышева;

- подметание и посыпка дорог по Кировскому и Краснофлотскому районам.

МУП «Восток»

- подметание, сгребание, посыпка по необходимости по улицам Карла Маркса (от Синельникова до Матвеевского шоссе), развязка Карла Маркса, Воронежская (от Серышева до автодороги «Восток»), проспект 60 лет Октября (от Карла Маркса до Машинистов), Совхозная, Ленинградская (от Карла Маркса до Серышева), Краснодарская, Матвеевское шоссе, Чернореченское шоссе, Восточное шоссе, Большая, Шелеста, Демьяна Бедного, Краснодарская, Целинная, Аэродромная, Гагарина, Донская, переулок Ленинградский, Амурский бульвар.

ЦИКЛОН В ХАБАРОВСКЕ 29 НОЯБРЯ

Сейчас обстановка более-менее улучшилась. Снег в Хабаровске хоть и продолжает идти, но ситуация на дорогах стала попроще. Пробки снизились до семи баллов, стоимость такси упала в два раза. В общественном транспорте число пассажиров стало меньше.

Сейчас обстановка более-менее улучшилась Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

А на склонах из-за снежного наката машины буквально вальсируют. Чтобы не столкнуться, водители вынуждены лавировать по скользкой дороге. Автолюбителей и пешеходов призывают быть внимательными и осторожными.

КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ СНЕГ В ХАБАРОВСКЕ

- В ноябре в Хабаровске выпала месячная норма осадков - 23 миллиметра. За процесс, который начался в пятницу, 25 ноября, и включая сегодняшнюю ночь, выпало 15 миллиметров осадков - 70 процентов нормы, - сообщила «КП» - Хабаровск» Светлана Агеева, начальник хабаровского гидрометцентра.

Циклон в Хабаровске 29 ноября продолжит сыпать снегом весь день, 30 числа непогода уйдет на север. Снег может сохраниться в Николаевском и Советско-Гаванском районах.

В Хабаровске к вечеру, 29 ноября, ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Сохранится такое положение дел минимум до 1 декабря. 30 ноября сильный ветер до 30 метров в секунду придет на север края.

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