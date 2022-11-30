Анна Кузнецова: Только узнав о проблеме, человек начинает искать пути ее решения

Анна Кузнецова, главный врач «Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Хабаровского края. Фото: предоставлено КП.

В 2022 году Всемирный день борьбы со СПИДом проходит под слоганом: «Время для равенства!». ВИЧ-инфекция остается одним из самых распространенных инфекционных заболеваний, с которым в мире живут около 38 миллионов человек. Однако определенные действия, доказавшие свою эффективность в борьбе с распространением ВИЧ, дают понять, что сегодня о ВИЧ-инфекции должен знать каждый.

Способов передачи ВИЧ немало, но наиболее распространенным в Хабаровском крае, как и по всей России, остается гетеросексуальный половой контакт.

- Небезопасный секс, употребление запрещенных психоактивных веществ, оказание услуг мастерами тату и пирсинга в местах, где инструменты не обрабатываются должным образом - все это значимые факторы риска заражения. Высокому риску получения инфекции подвержен новорожденный ребенок в случае, если его мать инфицирована и ничего не предпринимает - вероятность передачи может вырасти до 70 процентов, - рассказала Анна Кузнецова, главный врач «Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Хабаровского края.

С другой стороны, врач отмечает, что сегодня передача ВИЧ-инфекции от матери ребенку контролируется медикаментозным путем, и грамотная терапия современными препаратами позволяет полностью исключить инфицирование ребенка. Это, в свою очередь, снимает актуальный вопрос о том, безопасно ли рожать женщинам с ВИЧ.

В честь Всемирного дня борьбы со СПИДом на территории Хабаровского края с 21 ноября по 4 декабря проходит Неделя тестирования на ВИЧ-инфекцию. Фото: предоставлено КП.

Раз и навсегда обезопасить себя от инфекционного заболевания можно только с помощью вакцинации, которая дает пожизненный иммунитет. Однако вакцины от ВИЧ до сих пор не существует. В 2022 году ВИЧ-инфекция - это хроническое потенциально смертельное инфекционное заболевание, требующее к себе пристального внимания, наблюдения и лечения. Сегодня препараты, которые, к тому же, предоставляются бесплатно, полностью блокируют размножение вируса. Благодаря пожизненному и непрерывному лечению заболевание перестает влиять на продолжительность жизни человека. Получить лекарства можно в медицинских организациях после прохождения обследования. Правильный прием таблеток не только дает полноценную жизнь человеку с ВИЧ, но и снижает для него возможность стать источником инфекции.

В честь Всемирного дня борьбы со СПИДом на территории Хабаровского края с 21 ноября по 4 декабря проходит Неделя тестирования на ВИЧ-инфекцию, которая направлена на максимальное информирование обо всех аспектах заболевания, а также на увеличение количества людей, знающих свой ВИЧ-статус.

- Когда человек осознает, что в мире полно различных биологических опасностей, то начинает вести себя иначе. Чтобы все про себя знать и дружить с собой, необходимо регулярное проведение оценки своего здоровья. Ведь когда узнаешь о своей проблеме, то начинаешь искать пути ее решения. Кроме того, люди, которые знают свой ВИЧ-статус, на 70 процентов реже становятся источниками заболевания для других людей.

Жители Хабаровского края могут получить консультацию по всем вопросам в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения региона. Там же можно пройти анонимное тестирование на ВИЧ либо принять участие в акциях, которые проводятся совместно с обществом «Российский Красный Крест». Так, 27 ноября желающие могли анонимно сдать экспресс-тест в ТРЦ «Броско Молл». Следующая акция состоится 3 декабря в ТРЦ «Стрелка» с 11:00 до 16:00.

Следующая акция состоится 3 декабря в ТРЦ «Стрелка» с 11.00 до 16.00. Фото: предоставлено КП.

Обсудить свои опасения и страхи или принять ситуацию и заняться ее решением помогут специалисты горячей линии Центра по борьбе со СПИД по номеру 47-03-35. Кроме того, дополнительную информацию о ВИЧ-инфекции можно получить на сайте Минздрава России O-spide.ru.