Фотовыставка в подарок. Фото: предоставлено КП.

18 ноября Болоньский заповедник, который находится в Амурском районе Хабаровского края, отметил 25 лет со дня основания. В четь юбилейной даты копания «Полиметалл» организовала фотовыставку «Амурский дом для аиста», а также презентовала фильм о заповедной территории. Фото- и видеоматериалы стали результатом совместной научно-практической экспедиции, которую помог организовать Амурский гидрометаллургический комбинат в июне 2022 года.

Фотовыставка в подарок. Фото: предоставлено КП.

Мероприятие прошло в Амурске, в Доме молодежи. Всего представлено 25 фотокартин, главным персонажем которых стал дальневосточный аист. Это удивительная редкая птица, которая выбрала своим домом Болоньский заповедник. Съемки выполнены дальневосточными фотографами Алексеем Суворовым и Артемом Суворовым.

Фотовыставка в подарок. Фото: предоставлено КП.

На снимках во всей красе изображены птенцы и взрослые птицы, их гнезда и среда обитания. В настоящее время на заповедной территории насчитывается до 20 гнезд краснокнижной птицы, число особей - около 80. И каждый год дальневосточный аист возвращается сюда, в заповедник, обустраивает гнезда и выращивает новое потомство.

В экспедиции принял участие начальник отдела охраны окружающей среды Амурского гидрометаллургического комбината компании «Полиметалл» Андрей Панишев.

Фотовыставка в подарок. Фото: предоставлено КП.

- Мне выпала возможность войти в состав экспедиции, которая состоялась летом на территории Болоньского заповедника, - говорит Андрей Панишев. - Я как коренной житель Амурска всегда знал о существовании такого прекрасного места. Конечно же, самой большой заветной мечтой было увидеть вблизи аиста. Это непередаваемые эмоции.

Экологи отмечают, что фильм и выставка помогут им в дальнейшем сохранении популяции редкой птицы. Кстати, дальневосточный аист - крылатый символ Амурска. Редкая птица изображена на гербе города и обозначает красоту, благоразумие, храбрость, чистоту и постоянство.

- Мы, конечно, горды тем, что Болоньский заповедник всячески пытается символ Амурска сохранить, не зря водно-болотные угодья очень ценны на планете, - говорит Владимир Андронов, директор ФГБУ «Заповедное Приамурье». - Любая пресная вода - это жизнь всех животных. Не будет воды - не будет ничего. Наш заповедник действительно жемчужина водно-болотных угодий, и здесь мы бережем нашу редкую птицу для будущих потомков. Мы хотим, чтобы они могли ее увидеть не только в Красной книге, но и в дикой природе.

Фотовыставка в подарок. Фото: предоставлено КП.

В Болоньском заповеднике обитают более 212 видов водоплавающих и околоводных птиц, а также 35 видов млекопитающих и почти 1200 видов насекомых. Во флоре выявлено 140 видов сосудистых растений, а среди местной ихтиофауны - более 50 видов рыб. Примечательно, что озеро Болонь и его притоки являются крупнейшими стациями нереста и нагула рыб бассейна реки Амур.

Через Болоньские угодья пролегают пути миграции тысяч птиц из стран Юго-Восточной Азии, Китая и Индии по величайшему экологическому коридору вдоль великого Амура. Гуси, журавли, цапли, разнообразные кулики, чайки и многие другие пернатые обретают здесь приют, кто - гостевой, кто - постоянный. Ценность этих птичьих угодий признана на международном уровне Рамсарской конвенцией.

Эмблемой заповедника стал лебедь-кликун. Здесь на пролете ученые наблюдают стаи до четырех тысяч этих птиц.

За 25 лет работы коллектив заповедника проделал большую работу в области изучения и сохранения среды обитания редкого вида пернатых - дальневосточного аиста. Благодаря, в том числе, биотехническим мероприятиям увеличена численность гнездящихся пар.

За последние пять лет улучшилось материально-техническое обеспечение заповедника, что позволило усовершенствовать работу отдела охраны окружающей среды по мониторингу ООПТ на наличие нарушителей и природных пожаров. Появились новые формы в экопросветительской работе.

Фотовыставка в подарок. Фото: предоставлено КП.

- От всей души поздравляю коллег с замечательной датой! Четверть века сотрудники заповедника как пограничники на передовой охраняют малый уголок нашей Родины. Желаю, чтобы дальнейший наш путь был столь же успешным, как и прошедшие 25 лет. Наша дорога трудная и интересная. Только вперед! - сказал Леонид Яснев, руководитель Болоньского заповедника.

ИЗ ИСТОРИИ

Болоньский заповедник образован 18 ноября 1997 года для сохранения и изучения водно-болотных комплексов Нижнего Приамурья. Это сто три тысячи шестьсот гектаров территории с огромным множеством ручьев, некрупных водотоков и базовых проточек, реками Симми, Сельгон, Харпи, а также тремя крупными кордонами. Заповедник примыкает к южному берегу озера Болонь, которое является главным элементом ландшафта и входит в десятку наиболее крупных озер Приамурья.

Фотовыставка в подарок. Фото: предоставлено КП.

ГЛАВНЫЕ ЦИФРЫ

25 лет Болоньскому заповеднику

212 видов водоплавающих и околоводных птиц обитают в заповеднике

35 видов млекопитающих обитают в заповеднике

почти 1200 видов насекомых обитают в заповеднике

ИНТЕРЕСНО

Компания «Полиметалл» поддерживает партнерские отношения с ФГБУ «Заповедное Приамурье». Так, в августе 2021 года в акватории национального парка «Шантарские острова», входящего в ФГБУ «Заповедное Приамурье», прошли первые испытания профессионального подводного дрона. Уникальные видеосъемки труднодоступной территории национального парка удалось сделать во время экспедиции, которую помог организовать «Полиметалл».