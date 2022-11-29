Язвы на коже, слепота и поражение мозга: на Колыме растет заболеваемость сифилисом

При любых подозрительных покраснениях необходимо срочно показаться врачу Фото: Иван МАКЕЕВ

Эта венерическая болезнь может развиваться до такой степени, что человек просто начинает разваливаться. Небольшие покраснения на половых органах - лишь малая часть, при худшем исходе может наступить поражение мозга, полный паралич или вообще смерть. Речь идет о сифилисе, заболеваемость которым, к несчастью, начала расти в Магаданской области в этом году.

Об этом факте сообщила магаданская областная больница. Специалисты отмечают, что тенденция к росту заболеваемости сифилисом растет во всей России. Обычно это происходит раз в 12 лет. На Колыме в прошлом году было выявлено восемь случаев заражения, а в этом году сифилис диагностировали уже 11 жителям.

- Это и скрытые формы сифилиса, и даже порой поздние, достаточно опасные и сложно поддающиеся лечению. В таких запущенных случаях часто наблюдаются необратимые изменения в организме, пациенты могут стать инвалидами или уйти из жизни. Это серьезное заболевание, требующее грамотного лечения и дальнейшего динамического наблюдения, - говорит Инга Егорова, заведующая Центром дерматовенерологии Магаданской областной больницы.

Местные врачи пытаются бороться с болезнью - дерматовенерологи и акушеры-гинекологи работают в командах, наблюдают за беременными и мамами. Заразиться может еще не родившийся ребенок. В стационаре областной больницы лежит одна такая беременная пациентка - у нее впервые выявлен сифилис. Лечение и профилактика проводятся комплексно. Ребенка еще в утробе будут лечить, а после рождения долго наблюдать.

Стадии сифилиса

Всего специалисты различают три стадии сифилиса: первичная, вторичная и третичная. При первичной наблюдаются высыпания на половых органах на 3-4 неделю после заражения. Язвы могут образовываться и в толстой кишке. Через некоторое время они заживают, но сама болезнь переходит в другую фазу.

Вторичная стадия характеризуется уже более выраженными высыпаниями бурого цвета. В этой фазе часто поднимается температура, появляется мышечная и головная боль, увеличиваются лимфоузлы.

А вот на третичной стадии все куда серьезнее. Сифилис может поражать внутренние органы, мозг, кости, печень, глаза. Сюда же можно отнести слабоумие и слепоту. В самом худшем случае человека парализует, или он умирает.

- Это очень серьезные вещи. Потому при появлении любых непонятных высыпаний на половых органах мы категорически настаиваем на скорейшем обращении к врачу-дерматовенерологу для точного определения происходящего процесса. Отсутствие его диагностики и лечения приводит к самым печальным последствиям, - сказала Инга Егорова.