Хабаровский край успешно справляется с последствиями циклона

Циклон пробудет в крае до 1 декабря Фото: Правительство Хабаровского края

Начавшиеся утром снегопады на протяжении дня не утихают по всей территории Хабаровского края. Вновь пришедший циклон обошел стороной только отдаленные северные районы, в то время как на большую часть региона обильно опускается снег, а жителей подгоняет ветер, достигающий 20 метров в секунду.

Однако власти Хабаровского края заранее были готовы к приближающемуся циклону, поэтому спецтехника и отраслевые специалисты вышли на маршруты для расчистки первого по-настоящему зимнего снега. К работе на автодорогах краевого и федерального значения приступили порядка 120 единиц техники, более 50 из которых задействованы в столице края. Благодаря оперативному запуску техники удалось предотвратить заторы на автотрассах.

- Аварийные и дорожные службы находятся в режиме повышенной готовности. Сбоев, аварий в работе объектов энергетики и коммунального хозяйства, вызванных ухудшением погоды, не зарегистрировано. Железнодорожные составы ходят по расписанию. По авиации есть отмены рейсов: на завтра перенесены вылеты из Хабаровска в Чумикан, Аян, Чегдомын и в Оху, - сообщили в дежурно-диспетчерской службе правительства края.

Кроме корректировок авиарейсов, введены временные ограничения на некоторых маршрутах для пассажирских автобусов. Движение приостановлено по направлениям: Комсомольск-на-Амуре - Амурск, Хабаровск - Биробиджан и Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре. Появление дальнейших ограничений будет зависеть от развития погодной ситуации.

Губернатор края Михаил Дегтярев не пустил ситуацию с циклоном на самотек, а немедленно поручил направить на расчистку дорог все необходимые силы, а также усилить контроль профильных ведомств за обстановкой на трассах. Ранее краевое правительство уже уведомило все муниципалитеты о порядке действий по минимизации возможных последствий. Как заметил глава региона, в период, когда нужно действовать быстро и четко, люди не должны становиться заложниками чиновничьих разборок, а видеть оперативность и эффективность работы властей всех уровней.

По прогнозам Дальневосточного гидрометцентра, циклон задержится в Хабаровском крае до 1 декабря, после чего осадки закончатся. Спасатели предупреждают, что ближайшие дни неблагоприятны для поездок и походов за пределы населенных пунктов, а также рекомендуют соблюдать осторожность на дорогах.