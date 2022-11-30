Разбивали «тачки» и кидали на деньги: ОПГ автоподставщиков осудят за инсценировку ДТП в Хабаровском крае

Всего ОПГ подстроила 14 аварий
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Житель Комсомольска Илья (имя изменено - прим. ред.) к своим 30 годам твердо решил: «На обычную работу не пойду». Но деньги на жизнь откуда-то брать было нужно. Поэтому комсомольчанин «сколотил» нелегальный бизнес, который принес ему и его подельникам миллионы рублей.
НАДЕЖНЫЙ, КАК ШВЕЙЦАРСКИЙ НОЖ
В январе 2018 года Илья придумал бизнес-план и преподнес его знакомым. Суть простая: инсценировать ДТП, а потом получать за них деньги в страховой. Схема казалась 100-процентной и надежной.
Поэтому в дело вовлеклись аж 15 человек. Они подрезали на дорогах водителей, врезались в машины, создавали опасность на дорогах. И все выставляли так, что виноваты не члены ОПГ, а рядовые участники дорожного движения.
На месте аварии автоподставщики вопросы предпочитали не решать. Со всеми необходимыми бумагами шли в страховую компанию, и после необходимых процедур получали деньги. Всего ОПГ подстроила 14 аварий, за которые получила более двух миллионов рублей.
ОФИЦИАЛЬНО
На автоподставщиков вышли сотрудники правоохранительных органов. Членов ОПГ взяли в январе 2022 года. Четырехлетний бизнес Ильи пошел ко дну, а все подставщики оказались фигурантами уголовного дела.
- Уголовное дело заведено по статье «Мошенничество в сфере страхования». Его будет рассматривать Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель краевой прокуратуры.
Максимальное наказание по статье - до десяти лет колонии.
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