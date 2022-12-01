Слегли пятеро детей: кишечная инфекция поразила очередной детский сад в Хабаровском крае

Единственный детский сад срочно закрыли на карантин. Фото: сайт chumikan.wixsite.com/dschum/home

В единственном детском саду северного села Чумикан зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. Уже заражены пятеро детей в возрасте от трех до четырех лет. Детский сад срочно закрыли на карантин.

Первые дети заразились около шести дней назад, тогда все списали на ротавирус. Но когда инфекция начала поражать все больше малышей, стало понятно: тут что-то серьезнее. Да и анализы воспитанников показали наличие возбудителей кишечной инфекции.

- По данному факту инициировано проведение процессуальной проверки в рамках статей «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил», «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Халатность». Следователями устанавливаются обстоятельства случившегося, - прокомментировала Дарья Исаева, официальный представитель СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Из-за вспышки кишечной инфекции детский сад закрыли до 26 ноября. Сейчас в нем проводится дезинфекция, проверяются другие воспитанники и сотрудники.

- В ходе прокурорской проверки будет дана оценка соблюдению образовательным учреждением требований санитарно-эпидемиологического законодательства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Заболевшие дети проходят лечение, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Причины вспышки кишечной инфекции станут известны после исследования проб Роспотребнадзором.

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