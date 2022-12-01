Михаил Дегтярев: Строительство новой тепломагистрали даст 2,5 миллиона квадратных метров жилья

Строительство ТМ-35 завершится в 2024 году Фото: Правительство Хабаровского края

Михаил Дегтярев поставил амбициозные цели по наращиванию объемов и темпов жилищного строительства. Достичь их можно только путем точечной работы с бизнесом, как с компаниями, занимающимися непосредственно возведением жилья, так и с теми, кто готовит всю необходимую инфраструктуру для будущих или ведущихся строек.

Так, благодаря соглашению с концессионером группы «Полипластик» - крупнейшего отечественного производителя полимерных трубопроводных систем, в Хабаровском крае запущено строительство тепломагистрали №35 от ТЭЦ-3. Ход уже стартовавших работ лично осмотрел глава региона, отметивший возможности, которые откроются после завершения проекта.

- Для нас это знаковый проект. Его реализация дополнительно даст порядка 2,5 миллиона квадратных метров жилья, включая микрорайоны №№ 6, 7 и «Ореховая сопка». Завершить стройку планируем в 2024 году, - заявил Михаил Дегтярев.

Концессионер уже получил проектную документацию и положительное заключение государственной экспертизы, а стройплощадка уже заполняется материалами. Протяженность новой ТМ-35, согласно планам, превысит 10 километров. Проект возводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Благодаря привлечению инфраструктурного бюджетного кредита и собственных средств инвестора Хабаровскому краю удалось существенно сэкономить на строительстве новых микрорайонов в Хабаровске. Регион стал первым из 20 заявленных, получившим бюджетный кредит.

- Конкретно под тепломагистраль ТМ-35 выделено 3,1 миллиарда рублей. 1,3 миллиарда в этом году уже пошли в дело. Всего же объект краю обойдется в 5,5 миллиарда рублей. Остальные деньги - это средства концессионера-предпринимателя, который победил в конкурсе, - пояснил губернатор.

Хабаровский край укрепляет свой статус промышленной столицы Дальнего Востока. Результатом тесного взаимодействия губернатора с руководством компании «Полипластик» стал запуск единственного в ДФО предприятия по выпуску стальных труб в ППУ-изоляции большого диаметра. Таким образом, регион работает над обеспечением бесперебойного строительства тепломагистрали. Как заявил президент группы «Полипластик» Лев Гориловский, производительность предприятия в перспективе может достигать 12 тысяч тонн ежегодно.

Появление масштабного объекта является частью регионального курса «Все в дом», применяемого, по словам губернатора, во всех отраслях.

- Для нас важно, чтобы производство этой современной трубной продукции было развернуто в регионе. Такую договоренность с будущими строителями мы достигли осенью 2020-го. Цех открылся на нашей территории, поэтому фактически каждый вложенный рубль останется в местном бюджете, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Кроме того, локализация производств даст новые рабочие места, а вместе с этим и дополнительные налоговые поступления краевому бюджету.