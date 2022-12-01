Внезапно умерла в автобусе: таксист под наркотиками стал виновником смерти женщины в Хабаровске

Дело о резонансной аварии со смертельным исходом дошло до суда в Хабаровске Фото: Прокуратура Хабаровского края

Дело о резонансной аварии со смертельным исходом дошло до суда в Хабаровске. На скамье - таксист, который грубо нарушил правила дорожного движения. Из-за этого в автобусе скончалась 79-летняя женщина.

РЕЗКИЙ ПОВОРОТ

Автобус №21 днем 3 августа ехал по своему обычному маршруту. В районе гостиницы «Европа» на улице Шелеста из-за поворота резко вывернула Toyota Corolla Axio. Это было такси, за рулем которого находился водитель под наркотиками.

Поворачивать здесь было нельзя, но 32-летнему извозчику было все равно. Он оказался перед автобусом, водитель «двадцать первого» резко затормозил, чтобы избежать столкновения. Внутри были пассажиры.

Пожилая женщина ехала с дачи и собиралась сесть. Во время резкого торможения она не успела схватиться за поручень. Бабушка упала и сильно ударилась головой. Пассажирка получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте. Таксист с места ДТП сбежал.

ОФИЦИАЛЬНО

Сначала рассматривалась версия того, что женщине стало плохо во время поездки. Из-за этого она и упала. Но дальнейшие экспертизы показали, что смерть пенсионерки наступила в результате падения. Таксист попал под уголовное дело.

- Уголовное дело было заведено по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение по неосторожности смерти человека…». Материалы направлены в Железнодорожный районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Максимальное наказание по статье - от пяти до 12 лет колонии.

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