Материл соседей: рейс из Хабаровска в Москву задержали из-за пассажира-грубияна

Мужчину вывели из самолета. Фото: предоставлено КП.

Первый день зимы был омрачен для некоторых хабаровчан. Виной тому не погода, как можно сразу подумать, а задержка рейса. Пассажиры рейса SU 1713, следовавшего из Хабаровска в Москву, чуть не опоздали по делам из-за неоднозначного соседа по креслу.

УЖЕ НАЧАЛИ ДВИГАТЬСЯ

- Можешь себе представить, мы до сих пор не взлетели. Более того, мы до сих пор на стоянке. Мы уже начали двигаться, но неожиданно экипаж решил высадить одного пассажира, - рассказывает «КП» - Хабаровск» Ирина, пассажирка рейса Хабаровск - Москва.

Загадочный пассажир, о котором идет речь, - высокий мужчина средних лет крепкого телосложения. Еще до взлета у него произошел конфликт с соседями по креслу. Они и сообщили бортпроводнику, что рядом с ними находится агрессивный человек, после чего и было принято решение снять его с рейса.

Что он наговорил пассажирам - точно неизвестно. Фото: предоставлено КП.

Мужчину вывели из самолета люди в форме. Позже соседей виновника задержки рейса опросили, и только спустя практически полтора часа самолет взлетел.

- Несмотря на задержку, прилетели вовремя. Надеюсь успеть везде по делам, - сказала Ирина после приземления.

ОФИЦИАЛЬНО

Рейс, вылет которого был запланирован на 1 декабря в 14:35, вылетел к месту назначения в 16:03. В аэропорту Шереметьево самолет приземлился в 16:28 по местному времени. Ситуацию, произошедшую в салоне самолета, прокомментировали в Управлении на транспорте МВД России по ДФО.

Виновник задержки рейса. Фото: предоставлено КП.

- Пассажир не был пьян. Он грубо и нецензурно выражался в отношении сидящих рядом с ним пассажиров и был снят с рейса, - сообщили «КП» - Хабаровск» в отделении информации и общественных связей УТ МВД России по ДФО.

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