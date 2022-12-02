Ахалай-махалай, порчу на улице не снимай: две цыганки обманули старушку из Хабаровска с помощью яйца и носка

Уличная магия привела к потере всех накоплений Фото: Анатолий ЖДАНОВ

83-летнюю хабаровчанку оставили без денег две цыганки. Под предлогом магических обрядов они выманили у старушки 75 тысяч рублей, вручив ей носок с нарезанной бумагой.

ПОГАДАЕМ, ЗАКОЛДУЕМ

35-летняя и 53-летняя женщины увидели пенсионерку у клуба «Бенефис». Старушка шла в сторону дома, и они догнали ее. Одна из женщин сказала, что видит сильную порчу, которую наложили недоброжелатели. Но «гадалка» якобы не смогла остаться в стороне и предложила «помощь» пожилой женщине. Чтобы убедить прохожую в добрых намерениях, 53-летняя цыганка сказала, что проведет такой же ритуал для своей подруги, которая на самом деле была ее подельницей.

Женщины убедили пенсионерку принести к ним банку с водой и куриное яйцо. Эти атрибуты им якобы были очень необходимы для пробуждения тайных сил и третьего глаза. Пенсионерка послушно принесла магические предметы.

Цыганки читали молитвы над банкой, нашептывали слова на неизвестном языке, а старушка ждала, когда порча отступит. Когда обряд псевдоколдовства был завершен, они уговорили пенсионерку принести им носок с деньгами, ведь ее финансы, со слов колдуний, тоже были прокляты древней магией. Женщина принесла из дома 75 тысяч рублей и носок.

ФОКУС-ПОКУС

Женщины провели второй обряд над носком с деньгами. Воспользовавшись доверием проникшейся к «спасительницам» женщине, они отвернулись и подменили деньги на нарезанную бумагу. После этого они вручили предмет одежды пенсионерке и поспешно скрылись.

Женщина вернулась домой и хотела вытащить «очищенные» деньги, когда и обнаружила, что все ее сбережения пропали. Ей не оставалось ничего другого, кроме как обратиться в полицию, ведь обе мошенницы уже убежали в неизвестном направлении.

- Прокурор Индустриального района утвердил обвинительное заключение по делу. Обе женщины обвиняются в мошенничестве. 53-летняя фигурантка ранее уже была судима за мошенничество и незаконный оборот наркотиков, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, представитель прокуратуры Хабаровского края.

Уголовное дело рассмотрят в суде. Пока шло следствие, цыганки вернули деньги обманутой пенсионерке.

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