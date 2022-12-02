Погода в Хабаровском крае окончательно перешла на зимний формат Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Погода в Хабаровском крае окончательно перешла на зимний формат. Процесс этот был далеко не плавный - мороз ударил сильно и неожиданно. В одну ночь температуры рухнули вниз, а ледяной ветер пронизал как будто до самой души. 2 декабря его порывы стихли, и, по идее, должно стать комфортнее. Но прогноз в Хабаровске (да и во всем регионе) говорит об обратном.

ТОЧНЫЙ ПРОГНОЗ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

- Мы считаем, что первая декада декабря будет прохладная. Температурный фон ожидается ниже нормы в среднем на четыре градуса. Пик холода придется на 3 и 4 число. Завтра ночью (3 декабря - прим. ред.) ожидаем до -21 -22 градусов. А вот 4 числа ночью температура опустится до -26 градусов, - рассказала в эфире радио «КП» - Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

От таких прогнозов даже в тепле зубы начинают стучать. 4 декабря температура окажется ниже нормы сразу на семь градусов. Вдобавок усилится ветер до 14 метров в секунду.

По прогнозу на выходные в Хабаровском крае, дневные температуры будут в районе -16 -18 градусов. В субботу усиления ветра не ожидается.

КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ ХОЛОД В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ?

Ответ очевиден: примерно в мае. Более реально узнать, когда утихнет сильный мороз. Синоптики считают, что люто холодной будет вся первая декада декабря - до 10 числа.

После этой даты температуры немного поднимутся. Ночью столбики термометров будут показывать -21 градус, днем - около -13 -14 градусов.

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