Живые рюкзачки возвращаются: новую серию популярного мультика покажут в Хабаровске

Рюк, Моли и Ботя снова отправляются на приключения Фото: студия анимации "Мечталет"

Этого события с нетерпением ждала не только хабаровская ребятня, но и юные зрители со всей России, и даже из Китая. И, наконец, свершилось! 2 декабря состоится премьера первой серии второго сезона мультфильма «Спина к спине». Над новым сезоном художники из студии анимации «Мечталет» работали с прошлого года. Кстати, параллельно команда создавала не менее крутые проекты - например, мультфильм об адмирале Невельском.

Когда хабаровские аниматоры выпустили самые первые серии рюкзачков, о мультике мало кто знал, но спустя совсем короткое время вопросов у детей о том, кто такие Моли, Рюк и Ботя, уже не возникало. А спустя еще немного времени дети в Хабаровске пошли в школу с самыми настоящими своими живыми рюкзачками, прямо как из мультика. Тогда по поручению губернатора выпускникам детских садов дарили те самые яркие рюкзаки.

Практически сразу мультфильм «Спина к спине» вышел и на международный рынок анимации. А в ноябре этого года он появился на видеохостингах крупнейшего холдинга Tencent в КНР. Это «КП» - Хабаровск» подтвердил Илья Кузнецов, представитель анимационной студии «Мечталет».

В новых сериях появится еще один персонаж Фото: студия анимации "Мечталет"

Новую серию мультика покажут на культурном мероприятии «Ночь в педагогическом», которая состоится 2 декабря. Как говорят организаторы, хабаровчане увидят продолжение мультфильма самые первые в мире, и это событие - знаменательное.

- Рюкзачки сегодня позаботятся о своем новом друге и помогут ему найти выход из трудной ситуации. Приходите и все узнаете сами! - говорят в «Мечталете» и при этом не спешат, что называется, «спойлерить».

Премьерный показ пройдет на "Ночи в педагогическом" Фото: студия анимации "Мечталет"

Кстати, «Ночь в педагогическом» - это тоже своего рода уникальное явление. Ранее ее проводили регулярно, но пандемия внесла, конечно, свои коррективы - проект заморозили. И теперь он возвращается.

«Ночь в ПЕДе» - это возможность узнать подробнее о факультетах, которые есть в вузе, об их специфике, профилях. Прийти сюда может любой желающий, вход абсолютно бесплатный. 2 декабря мероприятие начнется в 18:00 и завершится в 23 часа. Место проведения - Карла Маркса, 68.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» - Хабаровск» обязательна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Где раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен»: хабаровские аниматоры выпустили мультик об адмирале Невельском

Аниматоры из Хабаровска создали мультфильм о Дальнем Востоке(подробнее)

Голос из «Круэллы» и «Игры в кальмара»: именитый российский актер озвучил Невельского в хабаровском мультфильме

В хабаровском мультфильме о Невельском прозвучат голоса из «Игры в кальмара», «Круэллы» и «Джокера»(подробнее)