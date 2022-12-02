Городская клиническая больница Хабаровска прекратит работу в результате слияния

Реорганизация проводится в целях повышения качества оказания медицинской помощи Фото: Правительство Хабаровского края

В ближайшее время инфраструктура здравоохранения в Хабаровском крае претерпит существенные изменения в целях оптимизации. В планируемой реформе будут задействованы два медицинских учреждения - Краевая клиническая больница №1 имени Сергеева и Городская клиническая больница имени Матвеева, которая распоряжением правительства Хабаровского края будет присоединена к первой.

ККБ №1 справедливо считается флагманом здравоохранения в крае, о чем свидетельствует не только мнение пациентов, но и оценка федерального минздрава, отметившего перспективы развития больницы в направлении лор-службы. Поэтому, прислушавшись к рекомендациям главного лор-врача России, на базе ККБ№1 откроется лор-центр, а также единый центр головы и шеи, где сотрудники больницы имени Матвеева смогут проводить качественные операции.

Объединение обусловлено, в том числе, наличием необходимого для лор-отделения современного эндоскопического оборудования, которого недоставало в больнице имени Матвеева. Кроме того, оптимизация позволит сэкономить на административных ресурсах, тогда как освободившиеся средства могут пойти на обновление материально-технической базы или дополнительное привлечение узконаправленных специалистов.

Сообщается, что у сотрудников больницы, которая скоро будет поглощена, нет поводов для паники, потому как в планы руководства не входит сокращение штата. Все медицинские работники уже получили приглашения на перевод в ККБ№1, где также появится возможность повышения квалификации. Краевая клиническая больница имени Сергеева успешно развивается в рамках национального проекта «Здравоохранение». Успехи позволили больнице войти в перечень учреждений, осуществляющих трансплантацию почки.

Положительная динамика в улучшении качества оказания медицинской помощи наблюдается не только у флагмана в столице Хабаровского края, но и в районах. Ударно реализуется программа модернизации первичного звена, в рамках которой за последние два года для медицинских учреждений было приобретено 745 единиц техники. К 2025 году, по планам, это число должно дойти до 1211 единиц медицинского оборудования. А в малонаселенных пунктах, как Сосновка, Хор, Вознесенкое, появляются новые амбулатории и поликлиники.