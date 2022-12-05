«Мы не позволим сорвать учебный процесс»: в Комсомольске ходят слухи об отключении воды и света в школах

Школам и детсадам грозят отключить свет и воду за неуплату Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На прошлой неделе социальные сети запестрили резонансными сообщениями о том, что несколько школ в Комсомольске-на-Амуре из-за долгов обесточат - оставят без тепла и света. Такое объявление якобы появилось на заборе школы №16 на проспекте Московском, 24. В тексте говорится, что подача энергии и горячей воды прекратится 6 декабря, а это значит, что учебный процесс здесь просто прервется.

Как пишут комсомольские паблики, такие объявления появились также на 14-й, 24-й и 50-й школах, а еще на 128-м детском садике. Как рассказали «КП» - Хабаровск» в администрации Комсомольска, если организация и вывешивала такие объявления, то непонятно, с какой целью. Это запросто могло создать дестабилизирующую социально-политическую обстановку в городе. А что касается отключений - то тут мэрия однозначно заявила, что учебный процесс прерван не будет в городе, отключения они не допустят, а свои долги учреждения выплатят.

- У нас действительно у ряда образовательных учреждений города на сегодняшний день есть задолженность по оплате коммунальных услуг, в частности это свет и горячая вода, но такая задолженность в конце года складывается не впервые, и все время учреждения образования, у которых имелись эти задолженности, они всегда гасили свои долги. То есть у нас нет ни одного учреждения образования, у которого, скажем, годами скапливались долги и не оплачивались, - рассказал редакции Иван Лаврентьев, заведующий сектором пресс-службы городской администрации.

Собеседник добавил, что каждый год администрации школ, управление образования работают и решают такие вопросы с ресурсоснабжающей компанией. Этот год не станет исключением. Тем более что долги там не критичные, счет идет не на десятки миллионов. При этом в мэрии понимают, что за поставленные свет и воду необходимо платить, но занятия из-за таких проблем у школьников прерываться точно не будут.

- Никогда отключений не было и в этот раз тоже точно не будет. Учебный процесс мы никому не позволим сорвать, чтобы дети не остались без уроков, потому что им свет и воду отключили. Учебный процесс сорван не будет. Что касается задолженности, то вопрос решается, она будет погашена, - сказал Иван Лаврентьев.