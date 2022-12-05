Погода в Хабаровском крае вернулась в пределы нормы, но это этого легче не становится Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Хабаровском крае вернулась в пределы нормы, но от этого легче не становится. В регионе по-прежнему морозно, местами даже очень. На этой неделе небесная канцелярия уготовила еще один сюрприз.

ПРОГНОЗ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА НЕДЕЛЮ

Точный прогноз в Хабаровском крае говорит о том, что почти всю неделю в регионе будет без осадков. Снег ожидается ближе к выходным на юге региона. Ночные температуры будут в пределах -20 -25 градусов. В отдельные ночи на юге столбики термометров повысятся до -15 -20 мороза.

- В горах ночные температуры будут в районе -30 -35 градусов. Днем по краю ожидается -10 -15 мороза, на севере холоднее - в пределах -15 -20 градусов. Ветер юго-западный, 5-12 метров в секунду, - рассказала «КП» - Хабаровск» Светлана Агеева, начальник хабаровского гидрометцентра.

ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ НА НЕДЕЛЮ

Точный прогноз в Хабаровске практически аналогичный, за исключением даты снегопада. В краевой столице осадки ожидаются в ночь на 7 декабря. Погода в Хабаровске на остальную неделю, по предварительным прогнозам, обещает быть без осадков.

Температура в Хабаровске будет непостоянной. В ночь на 6 декабря столбики термометров рухнут до -20 градусов. Днем ожидается -13 -15 градусов и юго-западный ветер 8-13 метров в секунду.

В другие дни ночные температуры будут колебаться от -17 -19 до -19 -21 градуса. Днем погода в Хабаровске на неделю более-менее стабильная: -10 -12 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.

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