Есть основания на будущее: как живут в Хабаровске переселенцы из Мариуполя

Проблем с рабочими местами в Хабаровске не оказалось Фото: Правительство Хабаровского края

Несколько месяцев назад Хабаровский край активно принимал беженцев из Украины, искавших спокойное место для дальнейшей жизни. Ехали из многих городов, в том числе из Мариуполя. Сейчас некоторые из переселенцев решили рассказать, как их принял дальневосточный регион.

Учительница Юлия Хачхарджи сначала оказалась в ПВР в Таганроге, где и получила предложение отправиться в Хабаровск, что подходило как ей, так и семье.

- Старшая дочка училась в Бердянске, первый курс педагогического. Ребенку нужно получить нормальное образование, а в Хабаровске отличный пединститут. Кроме того, еще в Таганроге мне предложили вакансию в Хабаровске по профессии, поэтому, приехав в начале мая, уже в конце месяца удалось устроиться.

Первое время волонтеры помогали с вещами, но сейчас Юлия обеспечила зимней одеждой семью самостоятельно, так как работа, по ее словам, позволяет. В школе Юлия успела понять некоторые различия между менталитетом российских и украинских детей.

- Я же в сельской школе работала, там свой менталитет. Все всех знают. Дети наши, которые поселковые, более разбалованы. Кто побогаче, те мажорами себя чувствуют. Здесь же у детей больше уважения к взрослым, тем же учителям. И дети здесь добрее в целом. Не знаю, как по всей России, но в Хабаровске вижу именно это.

В рамках программы семье предстоит провести здесь минимум три года. Юлия успешно работает, дети получают образование, но уже за эти месяцы они прикипели к Хабаровску, и покидать город при первой же возможности в планах у семьи не значится.

- Конечно, страшно начинать с нуля. Ближе к лету, когда оформим жилищные сертификаты, планируем покупать жилье здесь. Но уже есть уверенность, что все получится. Пусть люди - эвакуированные, беженцы, любые, кто оттуда в Россию едут - пробуют, особенно те, кто с детьми. Никто не смотрит на вас косо-криво, агрессии за пять месяцев здесь также не встретили.

IT-специалист Иван Мандруев тоже стартовал в Хабаровск из Таганрога, куда ему удалось попасть вместе со своей бабушкой и котом. Выбор в пользу Дальнего Востока был сделан из-за предложенных перспектив в виде подъемных, сертификатов на жилье, а также востребованности в сфере IT.

- За первую неделю в Хабаровске у меня было три собеседования - и три положительных результата. На фирме, что БАМ-2 строит, я диспетчер-логист, но по факту айтишные проблемы там тоже решаю. Исполняю обязанности сисадмина - у кого что подвисло, и считаю, сколько наши машины топлива потратили.

Ранее Иван жил четыре года в Испании, где приходилось тяжело с поиском работы. В Хабаровске же Иван быстро почувствовал, что здесь его считают своим. Особое впечатление на айтишника и его бабушку произвели местные волонтеры.

- Все молодцы, все быстро привозили. Хоть что, вплоть до памперсов для бабули. Без денег, конечно. Сейчас все хорошо, бабушка в комнате спит, и кот Мишка ластится, также ни в чем не нуждается.

Евгений с супругой приехал в Хабаровск в конце апреля. Несмотря на наличие дипломов сварщика, слесаря и высшего железнодорожного образования, работу удалось найти не сразу.

- Два месяца ждал одобрения: пробивали по всем базам - допуск к железной дороге ведь. Слава Богу, устроился, и мы немножечко расслабились. Уверенности больше появилось. Мне посоветовали не идти в путейцы, а учиться на машиниста. 13 лет стажа, высшее образование в области ж/д - почему не поучиться? Но с условием, что до момента окончания учебы я должен получить российское гражданство. Это мы еще в сентябре выполнили.

Учеба на машиниста закончится в декабре. Уже сейчас Евгений может устроиться помощником машиниста, и по условиям договора ему предстоит отработать три года. Ожидаемый доход и без того находится на высоком для Хабаровска уровне, но есть возможность роста за счет повышения классов и разрядов.

Евгений уверяет, что большое расстояние и долгая дорога ни в коем случае не должны отпугивать остальных специалистов ехать в Россию, так как работы здесь достаточно.

- Некоторые наши пооткрывали сразу частные предприятия - маникюр, парикмахерские. Кому-то приходится переобучаться, как мне. Но надежды у нас вполне ясные и оправданные. Мы молоды, мне - 36, супруге - 37, и основания на будущее есть.