Антон Чупов: Лучше эффективно поработать летом, чем жить в холоде зимой. Фото: предоставлено КП.

Ежегодно с приходом зимы Хабаровск сталкивается с суровыми морозами. Ужасающая минусовая температура часто заставляет жителей оставаться дома в тепле, благодаря высшие силы за отопление. Однако гарантия тепла - дело рук структурного подразделения АО «ДГК» - компании «Хабаровские тепловые сети», которая следит за исправностью тепломагистралей города. Начальник отдела подготовки и проведения ремонтов «ХТС» Антон Чупов рассказал «КП» - Хабаровск» о планируемых работах в текущем году и пояснил, почему автолюбителям приходится месяцами ждать завершения ремонта.

В 2023 году «ХТС» планирует ремонт тепломагистралей 31, 25, 21, 32. Город не стоит на месте, жилой сектор регулярно пополняется новыми зданиями, и увеличение потребностей требует дополнительного теплопроизводства. Поэтому многие работы на участках посвящены замене трубопровода путем увеличения его диаметра.

- Сложный участок работ предстоит на 31 тепломагистрали в районе ТЦ «Стрелка», где проведем замену трубопровода. Также трубопровод будет меняться на 25 магистрали - участке, где питается львиная доля потребителей Кировского района. Кроме того, увеличение диаметра осуществляется на ТМ-32 в районе улицы Шелеста. Хабаровск растет, и увеличение диаметра трубопровода необходимо для возможности подключения новых абонентов, - рассказал «КП» - Хабаровск» Антон Чупов.

Большую работу компания проделывает в части реконструкции с целью повышения надежности тепловых сетей. В планах привести в порядок участки, набившие оскомину автолюбителям и самим ремонтным организациям.

- В районе ТЦ «Счастье» на участке ТМ-21 под дорогой расположена прогнившая гильза, которая нуждается в замене. Кроме того, участок является аварийным и требует замены участка трубопровода. Техническое перевооружение затронет 32 магистраль - продолжение темы наболевшего участка по улице Ким Ю Чена - Синельникова, который долгое время был закрыт в прошлом году. Сейчас работы пройдут от улицы Владивостокской и до улицы Дикопольцева. Участок ежегодно приносил хлопоты в плане высокой аварийности, так как только за межотопительный сезон мы несколько раз занимались устранением аварийных повреждений, выявленных после испытаний на прочность трубопроводов. Участок тяжелый и будет перекрыт минимум на пять месяцев. Да, возникнут трудности у автолюбителей, но мы понимаем, что лучше эффективно сделать работу летом, чем жить в холоде зимой.

Неудобства при дорожном движении часто вызывают вопросы у владельцев транспорта, которые возмущены продолжительными сроками проведения работ. Все хотят, чтобы любой ремонт занимал не более пары недель, но Антон Чупов уверяет, что «Быстро» не равно «Качественно».

Антон Чупов: Лучше эффективно поработать летом, чем жить в холоде зимой. Фото: предоставлено КП.

- У нас есть определенные графики, которые разрабатываются до начала производства работ, согласовываются с администрацией и ГИБДД в части перекрытия дорог и времени производства работ. Согласно планам, с мая по сентябрь полностью должна быть осуществлена замена трубопровода, обратная засыпка траншеи и восстановление нарушенного благоустройства. Возьмем участок протяженностью 900 метров по улице Синельникова, где теплотрасса составляет 450 метров. Здесь замене подлежит порядка 90 процентов строительной конструкции с помощью заливки бетоном новых теплофикационных колодцев. Только бетону необходимо 28 дней для набора проектной прочности, чтобы можно было безопасно пустить транспорт по дорожному полотну. Кроме того, иногда в работу вмешивается погода, и в таких случаях подрядные организации усиливаются дополнительным персоналом для минимизации последствий. Плюс дороги бывают настолько узкие, что работать приходится практически с колес.

Работы на больших участках делятся на этапы и проводятся последовательно во избежание транспортного коллапса. Сроки выполнения работ устанавливаются и согласовываются не случайным образом, ведь если ремонт не будет проведен вовремя, то жителям города просто не удастся согреться в холодные времена.

- Хочется, чтобы автолюбители и все недовольные относились к трудностям во время ремонта с пониманием, ведь если мы не проведем работы в срок и не выполним запланированный объем, то оставим потенциально аварийный участок, который в период 40-градусных морозов может стать причиной техногенной катастрофы. А в зимний период никому не захочется находиться дома в холоде.